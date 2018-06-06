元山蓋賭場 北韓盼美投資

據韓媒報導，北韓為了建造元山賭場、增設馬息嶺滑雪場，希望美國進行投資。（新華社／朝中社）

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中國時報
／綜合報導

南韓《東亞日報》5日報導說，北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲1日在白宮與美國總統川普會面時，轉達了北韓領導人金正恩的口信，請求美國進行投資，幫助北韓在元山、馬息嶺一帶開發賭場等觀光商品。

《東亞日報》引據美韓外交消息人士透露，金英哲在會談中具體提到了建造元山賭場、增設馬息嶺滑雪場等事宜。金正恩在1月新年賀詞中還公布「元山葛麻海岸旅遊區」計畫，視其為傾注心血的事業之一。據南韓政府內部預測，如果北韓在這裏建成賭場，運營國際旅遊園區，每年可創造5000萬美元（約15億台幣）左右的收益。考量到北韓的年均貿易額（70億~80億美元），這一數額相當可觀。

據分析，北韓認為，在其主要出口外匯來源——煤炭出口、海外勞務輸出等因國際社會制裁而受阻的情況下，哪怕是透過旅遊業也要解決困難局面。

元山為北韓東部江原道首府，是著名海濱城市及重要貿易港口。馬息嶺滑雪場位於元山新豐里，為北韓首座豪華滑雪場。元山葛麻海岸旅遊區則位於元山灣南部的葛麻半島。

《東亞日報》還報導說，金英哲提到了對北韓制裁，尤其是美國政府單方面實施的金融制裁所帶來的痛苦。另據悉，北韓試探了透過針對無核化措施的補償，「分階段」放寬制裁的可能性。

由於美國主導的金融制裁，北韓完全被排除在以美元為主要貨幣的國際金融結算系統之外。南韓政府消息人士表示：「在柯林頓政府時期凍結澳門匯業銀行內的北韓帳戶後，北韓以中國人民幣、俄羅斯盧布等其他貨幣賺取外匯，但如果經濟規模沒有縮小，將難以長期忍受禁止美元結算。」

(中國時報)

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