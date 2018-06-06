新加坡推限量金幣 要價3萬

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中國時報
／綜合報導

全球矚目的川金會6月12日在新加坡舉辦，為紀念這場世紀盛會，新加坡造幣廠5日推出3款紀念幣，其中價格最昂貴的款式為純金打造，定價新幣1380元（約台幣3萬元），新加坡僅限量發行200枚。

新加坡總理李顯龍近日接受媒體採訪指出，美國與北韓選擇在新加坡會面，代表兩國都把新加坡當成朋友。身為東道主的新加坡除了包辦川金會後勤事宜，還推出具有歷史意義的紀念幣。

這款紀念幣正面印有美朝國旗、握手圖案，以及2018年6月12日的峰會日期，反面則有「世界和平」字樣、象徵和平的鴿子，此外還有美國與北韓國花，包括玫瑰和尖葉杜鵑。

紀念幣共有3種材質。金色紀念幣以純金打造，售價新幣1380元，銀質紀念幣售價新幣118元（約台幣2636元），另款紀念幣則為鋅鍍鎳材質，售價新幣36元（約台幣804元）。其中，金質紀念幣全球限量發行1000枚，新加坡配額僅有200枚。

新加坡造幣廠指出，川金會選擇在新加坡舉行，不僅能為新加坡留下重要的歷史印記，同時也是肯定新加坡作為邁向世界和平的重要平台。

除官方推出紀念幣外，星國許多業者也嗅到商機，比如有酒吧推出以美朝領袖命名的雞尾酒，「川普」雞尾酒以美國常見的波本威士忌（bourbon）為基酒，「金正恩」則以北韓燒酒（soju）為基酒。還有飯店推出使用美國與北韓常見食材的「川金」漢堡冰茶套餐、加入美國牛肉與泡菜的川金椰漿飯等。

美國上月也曾推出據報是美國軍方鑄造的川金會紀念幣，但紀念幣甫上市，川普突然宣布取消峰會，「早產」紀念幣被迫降價求售，引來大批網民嘲諷。

此外，川金會預計將吸引逾3千名記者前往新加坡採訪。星國「海峽時報」5日報導，記者專用的媒體中心設在市中心的F1維修大樓（F1 Pit Building），內部將設置媒體簡報室、餐廳、附有沙發椅的休息室等。

(中國時報)

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