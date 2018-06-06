張志軍預告 海峽論壇大禮包

海峽青年論壇5日在廈門舉辦，主題為「兩岸青年新時代的使命與擔當」。（陳政錄攝）

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中國時報
／廈門報導
海協會長張志軍（中）與台商二代特訓營成員合影。

第10屆海峽論壇大會今天登場，是否釋出新一波惠台措施引起兩岸關注。大陸國台辦前主任、海協會長張志軍5日透露，「會聽到更多好消息。」他強調，各地方對惠台31條持續落實，反映大陸對台胞、台商關愛，希望台灣朋友抓住機遇，開闢更好前景。

批蔡阻交流「倒行逆施」

至於近期蔡政府對兩岸民間交流的阻撓，張志軍抨擊，這種「倒行逆施」的作法，是不可能得逞的。

2018全國台企聯青年團第八期台商二代特訓營5日於廈門，第10屆海峽論壇期間舉辦開訓典禮，張志軍與台企聯會長王屏生一同出席。

張志軍5日指出，今年海峽論壇逢改革開放40年，正如大陸國家主席習近平所言，大陸在經濟發展功勞簿上，要記上台灣同胞一筆。惠台31條推出後，各地積極響應，發布配套措施如廈門60條，「我相信明天當第10屆海峽論壇大會的時候，朋友們還會聽到更多好消息。」

廈門予台企所得稅優惠

在落實惠台60條上，廈門市政府5日進一步發布具體成效，廈門已認定台資高科技企業37家，享15％企業所得稅優惠；給予台資企業轉型升級專項資金補助達1000多萬元人民幣；3家台資知識產權服務機構入駐自貿區，同時銀行投資、開放人民幣業務、參與一帶一路中歐班列等，均有實例。

此外，已向來廈實習127名台生，提供實習見習補貼和租屋津貼；各級財政兌現扶植創新創業獎勵2572萬元人民幣；現有113名台灣教師在廈大學任教、195名台胞獲評台灣特聘專家和台灣特聘專才、15位台青入住市級公共租賃住房、461名在廈台胞成功辦理敬老卡。

台商二代特訓營助轉型

台商二代特訓營是台企聯為協助台商轉型升級、接班傳承所舉辦的重要活動，先後協助400多位台青成長探索。第八期有81名學員，29位學長姐擔任輔導。

王屏生在會上發表對台青「四個希望」，期許台青能深入了解大陸經濟發展局勢、開拓視野注入活力、加深與大陸朋友交流，以及共同協助兩岸關係發展。

(中國時報)

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