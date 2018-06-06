一南一北 連戰子女同赴陸交流

台灣青年發展基金會董事長連勝文5月出席「創夢想—第二屆海峽兩岸青年創業項目路演」對接會並與嘉賓合影。（中新社）

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中國時報
／廈門報導

國民黨中央委員連勝文日前傳出以青年發展基金會董事長的身分，到北京參加論壇，並將與劉結一會面，連戰的女兒連惠心近日也在廈門與大陸涉台專家座談，是否是為父親連戰訪陸預做溝通，引發聯想。

國民黨近期兵分多路赴陸訪問，國民黨10位立委1日在北京拜會劉結一，郝龍斌今日下午也將在海峽論壇期間與劉結一會面；據了解，國民黨中央委員連勝文4至7日也以青年發展基金會董事長的身分訪問北京，除了參加論壇，也會與國台辦高層互動。

連勝文今日在北京參加首屆「兩岸青年創新創業論壇」並致詞，陸方官員包括全國政協副主席陳元、國台辦副主任龍明彪等，會中還將舉行簽約儀式，兩岸暨跨境創新創業交流協會將分別與中國開發性金融促進會、天使百人會基金、瀛和律師機構等，簽署合作協議。此外會上也安排海協會前副祕書長王小兵解讀惠台31條。

據了解，儘管連勝文將可與龍明彪互動，不過劉結一今天下午見完郝龍斌一行後，也會返回北京，在連勝文返台前與其會面。

與此同時，據指出，連戰的長女連惠心，2日則在廈門與大陸涉台專家座談，參加廈門大學台研院舉辦的「紀念連橫先生誕辰140周年學術研討會」，包括全國台研會副會長汪毅夫，海協會副會長孫亞夫、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深，及廈門市台辦主任黃河明等重量級涉台專家都與會。

之前曾傳出，國共論壇國民黨主席吳敦義可能會被蔡政府擋，大陸也對吳敦義的兩岸論述有疑慮，因此將連戰參加國共論壇列為備案，此時連惠心、連勝文同時大陸訪問，是否為父親訪陸鋪路，也引發聯想。

(中國時報)

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