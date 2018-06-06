惠台有感 台青：良禽擇木而棲

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

作為第10屆海峽論壇重要主軸，第16屆海峽青年論壇5日在廈門開幕，面對近期兩岸陷入制度之爭，台企聯副會長、17創聯盟執行長林子凱認為，良禽擇木而棲，已有許多台青感受惠台措施對赴陸就業創業的扶持，他們更看好的是未來市場發展潛力。

北京台資企業協會青年會副會長徐御格也稱，以她為例，因廈門惠台60條政策，確實讓她在廈門湖里區創辦的貿易公司，獲得租金補貼實實在在優惠，建議台青親自赴陸交流。

本屆海峽青年論壇以「兩岸青年新時代的使命與擔當」為主題，開幕當天舉辦專題演講、兩岸青年分享匯等活動。

福建省委常委周聯清說，福建是台灣同胞主要祖籍地，交流密切，兩岸青創基地73個，來閩就業創業台青超過1.4萬人，將持續秉持兩岸一家親，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，讓台胞、台商、台青在閩發展更便利。

林子凱以創業過來人經驗，對台青提供建議。他說，前進大陸最重要的第一件事就是「接地氣」，積極融入，不然單靠台灣所見所學，容易誤判。

林子凱認為，大陸講求規模經濟，商業模式快速複製「大魚吃小魚、快魚吃慢魚」，須先求快再求好，同時可先在台修練好「四個版本」市場因應策略，才能「不斷被模仿、從未被趕超」。

林子凱還建議台青，放開心胸與大陸朋友合作，達優勢互補，並慎選創辦人有成功經驗的孵化器，以利少走彎路。

徐御格也提醒台青，赴陸創業，雖然在目前政策支持下，「個體工商戶」申請容易，實則限縮後續發展，建議一開始即登記設立公司，以利長遠發展。同時，她勉勵台青要有辯證能力，對大陸不了解，不妨親自走一遭，與當地青年交流，以利思考自身發展方向。

(中國時報)