二技陸生 僅17所招到193人

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中國時報
／台北報導

二技招陸生首批榜單近日放榜，不過57所技職校院僅17所招到陸生，不到1/3；且名額811人，僅招到193人，招生達成率僅23.9％。第二批榜單7月公布。

大陸大專校院約有2500所，其中一半是本科，4年制，畢業後可拿學士學位；另一半是專科，3年制，畢業後沒有學士學位。專科學生如果要讀本科要經過一個專升本考試，類似台灣的插大，但名額很少，約只有5％學生有機會。

看準大陸這塊生源，台灣從2013年開始招收專科學生來台「專升本」，這也是技職校院獨有的陸生來源；不過大陸規定只有特定省市的示範性專科學校畢業生、且要考過「專升本」考試才能來台。

目前大陸開放8個省市的共191所專科學校畢業生來台讀二技，今年度第一批次北京、江蘇、浙江、廣東考生日前放榜，第二批次上海、福建、湖北、遼寧7月6日放榜。

首批放榜結果，57所分配到二技陸生名額的技職校院，有40所學校抱蛋，僅17所招到陸生。其中人數最多的是國立台北科技大學，共招到47人；達到兩位數的還有國立台灣科技大學36人、國立雲林科技大學35人、國立台北商業大學24人、樹德科技大學12人、國立高雄科技大學12人。6所學校就招走166人，占第一批次招生總人數193人的8成6。

台北科技大學主任祕書蘇程裕表示，北科大大學部在技職校院中聲望很好，今年有70幾級分高中生前來申請，「名氣有做起來！」

(中國時報)

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