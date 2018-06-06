陸美貿易聲明 白宮透露4訊號

美國就美陸新一輪貿易談判發表聲明，由商務部長羅斯（左）領銜的美方團隊與陸方代表團在北京會談，磋商聚焦於促進農產品和能源對陸出口便利化。右為中方主談人、國務院副總理劉鶴。（美聯社）

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中國時報
李文輝、／綜合報導

美國白宮美東時間4日就新一輪陸美經貿磋商發表聲明。大陸中央廣電總台「國際在線」5日報導分析，白宮此一聲明與陸方聲明同樣簡短而涵義豐富，透露出「三同一異」4個訊號。

即在推動雙方貿易磋商繼續往前走、會談重點在農業和能源領域、大陸的需求日益增長等3個跟陸方一致。不同的是，美方強調「實現兩國貿易關係公平化」的「公平」，跟陸方可不是同一個意思。

分析指出，對照與陸方同樣簡短而涵義豐富的白宮聲明，透露出4個訊號。

第一，美方基本態度跟陸方一致，都是要推動雙方貿易磋商繼續往前走。正當外媒紛紛評論「第三輪陸美貿易會談無疾而終」時，白宮發聲透露出積極而有期待的訊號。

第二，與陸方聲明一致，白宮表示這次北京會談重點仍在農業和能源領域。不過，對於「擴大對陸出口」，白宮有兩點措辭很「美式」，第一點，白宮「置頂」用語是「為了縮減美國貿易赤字」，這是為了向美國民眾交代；第二點，白宮用「便利化」取代生硬的「加大供給」，意即「我擴大了對你的產品供給，還為你獲得這種供給提供便利」。面子裡子全要了。

第三，美方也注意到大陸的需求是「日益增長」。這麼大且還會更大的市場，放棄掉實在可惜。畢竟，在全球化已經成定局的今天，任何一個經濟體的經濟發展都不再是僅憑自給自足就能完成。

第四，陸美貿易戰複雜性、長期性的特點仍未從根本上改變。白宮的聲明裡表示，要「實現兩國貿易關係公平化」，但是此公平非彼公平，美方說的跟陸方立場出發想到的，可不是同一個意思。

白宮對於貿易「公平」的認識和立場短期肯定不會變，這也決定了雙方磋商必須從長計議。

(中國時報)

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