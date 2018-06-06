尋獲F-16信標器 找嘸黑盒子

2018年06月06日 04:11 中國時報 呂昭隆 、 張穎齊 、 王揚傑 ╱綜合報導 ╱綜合報導

圖為搜救人員發現信標器電池。（新北市消防局提供）

空軍少校飛官吳彥霆駕駛F-16戰機不幸墜毀殉職，搜救隊伍連續兩天尋獲吳的大小屍塊及大量飛機殘骸，5日中午一度傳出找到關鍵黑盒子，不過，空軍司令部表示，尋獲的是信標器，不是黑盒子的記憶體，今天將持續協調中華民國搜救總隊及陸軍特戰部隊等，針對陡峭邊坡地區實施搜尋。

空軍司令部表示，此次搜尋作業出動警義消、中華民國搜救總隊、陸軍特戰部隊、海、空及通資電軍計462人次，並已成立飛機失事調查委員會，同時請飛安委員會協助共同調查，以求公正客觀，找出真正肇因。

組調查委員會 持續搜尋

空軍指出，昨除尋獲吳彥霆部分遺骸及個人裝備，並委由軍備局完成撞擊點經緯度、高度及坡度測量作業，以利後續調查所需，同時對失事地點進行開挖，計尋獲戰機機砲、副油箱、派龍架、起落架及發射訊號的信標器(含電池)等。

撞擊點 五分山步道2.9公里

陸軍第六軍團作戰處長賴政豐表示，撞擊點位在五分山步道2.9公里的北面山壁，山壁離步道約10多米，破碎殘骸散布在方圓2、300公尺，4日已找到13塊吳彥霆的血塊，還有大量飛機殘骸，以及吳的內衣褲、抗G飛行衣。

新北特搜大隊則在昨天中午12點半，在南側撞擊點相對位置下切120公尺處，發現疑似的黑盒子（飛行記錄器），由於山區無電信訊號，經拍照回傳指揮所由軍方判讀後認為是黑盒子，後續飛行紀錄尚待軍方判讀，新北市消防局的搜索任務也在下午5時暫告段落。但空軍司令部晚間表示，該疑似黑盒子實際是信標器。

垂繩開路 護送飛官回家

搜救人員指出，現場都是陡峭溼滑的山坡，須靠繩索才能下探搜索，路上一直有同伴跌摔，尤其向上回程要自己開路，有時坡度近乎垂直，抓草支撐力又不夠，環境非常艱困。

另搜救隊也在五分山找到吳彥霆四散的屍塊，並將屍塊搜集好後，裝在1個保冷箱及2個紙箱中中，於5日下午護送到基隆市立殯儀館。

「下車！過門了！」裝有吳彥霆遺體屍塊地保冷箱與紙箱，在軍警護送下，緩緩送入殯儀館的冰櫃室，將由法醫研究所進行遺體DNA比對。至於相關後續作業由軍方協助家屬處理。

(中國時報)