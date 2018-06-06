吳母抱總統泣訴…我兒子最棒

2018年06月06日 04:11 中國時報 許家寧 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮空軍F-16少校飛官吳彥霆在漢光實兵演習中不幸殉職，蔡英文總統5日改變行程，前往花蓮基地慰問飛官吳彥霆家屬，吳母抱著總統痛哭著說：「我兒子是最棒的！」蔡英文則不停安慰她，允諾家屬一定會查明失事原因，並承諾因為吳彥霆的小孩還小，政府務必會從優撫卹。

蔡英文昨先前往屏東九鵬基地視察天弓飛彈射擊，後來臨時變更在總統府接見外賓行程，改搭乘「空軍一號」專機前往花蓮空軍基地，蔡英文隨即慰問包括吳彥霆的父母、任職空軍上士的妻子林芳瑩及姊姊在內的家屬。

蔡英文抱著吳母不斷地安慰，吳母則哭著說，吳彥霆是一個很好的孩子、最棒的飛行員，哭訴絕對不會是人為疏失，懇求總統公正處理，給飛行員一個交代。

吳父也不捨地說，兒子已經不在了，希望政府能查明失事原因，蔡英文緊握吳父的手，感謝他們讓兒子從軍為國家奉獻，承諾國家一定會調查清楚，也會給遺族照顧，讓家屬能夠釋懷。

她表示，漢光演習期間發生這件憾事，讓她心情很沉痛，失去一個這麼優秀和年輕的軍人，是國家很大的損失，對家人來說也很傷痛。尤其從吳母口中得知3歲的孫子與吳彥霆平時感情要好，蔡英文盼家屬節哀，也承諾「小孩還很小，我們務必會從優撫卹」。

蔡英文也在臉書發文指出，吳彥霆在演訓中因公殉職，這是國軍保家衛國的付出和承擔，全國人民都同感悲痛沉重，此時此刻她只有一件事要說，「彥霆的家人就是我們的家人，國軍一定會照顧你們」。

(中國時報)