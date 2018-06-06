小燈泡媽悲憤 總統承諾跳票

2018年06月06日 04:11 中國時報 林偉信 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

被稱為「最勇敢的媽媽」、小燈泡母親王婉諭親眼目睹幼女遭砍殺，她化悲痛為力量投入司改工作，但案發後兩年，昨在法庭悲憤地質問蔡英文總統為了填補社會破洞做了哪些努力？兌現了多少承諾？現在她唯一希望只剩司法的正義判決。對此，總統府發言人林鶴明說「完全可以體會王女士的心情」。

小燈泡慘死街頭，鏡頭下的王婉諭止不住的淚水，震撼社會，蔡英文總統前往探視，承諾強化社會安全網、填補破洞。王婉諭更在邀請下，出任司改國是會議的籌備委員。

命案偵審期間，王婉諭對量刑都未表達意見，但昨天，她以《讓每一個孩子多一點點平安長大的機會》為題，失望地指出，現行社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。

她質疑蔡總統曾經說過「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來」、「會召集相關的人來研擬如何強化社會安全網，拿出具體的做法，逐步兌現承諾。」如今她不清楚國家做了哪些實質的努力？希望在未能確保防止被告再犯的基礎之上，避免被告回歸社會，因為不願意有一點點再次造成悲劇的可能。

她感性地說，誰都無法想像走在路上，就失去孩子，這樣的傷痛，至今仍沉重影響她的生活，每次帶孩子出門，內心都是擔心與恐懼的煎熬，不希望這樣悲劇再次發生。

總統府發言人林鶴明說，新政府上任後，即著手研擬相關政策，並在今年提出台灣第一套系統性的社會安全網對策，一改過去以「個人案主」為介入焦點，改以家庭為中心，依個別家庭不同的風險程度與需求，統籌各領域的服務導入。

這些工作包括社區的整合救助與福利服務、高風險家庭的保護與服務，以及整合加害人合併精神疾病與自殺防治等等多項服務整合。

法務部也說，針對重大殺人案件，經判處無期徒刑確定者，除須執行逾25年外，如無悛悔實據或危險性未顯著降低者，仍得不予假釋，將其與社會永久隔離。

(中國時報)