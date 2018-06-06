小燈泡媽悲憤 總統承諾跳票

友善列印
中國時報
／台北報導

被稱為「最勇敢的媽媽」、小燈泡母親王婉諭親眼目睹幼女遭砍殺，她化悲痛為力量投入司改工作，但案發後兩年，昨在法庭悲憤地質問蔡英文總統為了填補社會破洞做了哪些努力？兌現了多少承諾？現在她唯一希望只剩司法的正義判決。對此，總統府發言人林鶴明說「完全可以體會王女士的心情」。

小燈泡慘死街頭，鏡頭下的王婉諭止不住的淚水，震撼社會，蔡英文總統前往探視，承諾強化社會安全網、填補破洞。王婉諭更在邀請下，出任司改國是會議的籌備委員。

命案偵審期間，王婉諭對量刑都未表達意見，但昨天，她以《讓每一個孩子多一點點平安長大的機會》為題，失望地指出，現行社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。

她質疑蔡總統曾經說過「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來」、「會召集相關的人來研擬如何強化社會安全網，拿出具體的做法，逐步兌現承諾。」如今她不清楚國家做了哪些實質的努力？希望在未能確保防止被告再犯的基礎之上，避免被告回歸社會，因為不願意有一點點再次造成悲劇的可能。

她感性地說，誰都無法想像走在路上，就失去孩子，這樣的傷痛，至今仍沉重影響她的生活，每次帶孩子出門，內心都是擔心與恐懼的煎熬，不希望這樣悲劇再次發生。

總統府發言人林鶴明說，新政府上任後，即著手研擬相關政策，並在今年提出台灣第一套系統性的社會安全網對策，一改過去以「個人案主」為介入焦點，改以家庭為中心，依個別家庭不同的風險程度與需求，統籌各領域的服務導入。

這些工作包括社區的整合救助與福利服務、高風險家庭的保護與服務，以及整合加害人合併精神疾病與自殺防治等等多項服務整合。

法務部也說，針對重大殺人案件，經判處無期徒刑確定者，除須執行逾25年外，如無悛悔實據或危險性未顯著降低者，仍得不予假釋，將其與社會永久隔離。

(中國時報)

吳母抱總統泣訴…我兒子最棒 直擊！彭佳慧勾精壯男激吻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。