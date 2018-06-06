直擊！彭佳慧勾精壯男激吻

《周刊王》精采內容

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中國時報
陳柏安／台北報導

「鐵肺歌后」彭佳慧和商人老公王丕仁婚後，生下3個萌娃，事業也愈來愈旺，今年更再次入圍金曲獎「最佳國語女歌手獎」！不過，年初被爆婚變後，彭佳慧雖出面澄清，但《周刊王》直擊，近日她與俊俏「精壯男」過從甚密，不僅當街擁抱、十指緊扣，還上演激吻戲碼！

對此，彭佳慧的經紀人要求《周刊王》提供拍攝畫面，表示在不清楚實際狀況下，拒絕直接聯絡彭佳慧了解事情原委，至截稿前仍不願回應。

「亂神」立委黃國昌，日前要求政府在其選區的新北市萬里漁港旁國有地，興建漁貨市集，遭漁民狠批沒作功課亂建議，此外，由於該土地對面有約800座墳墓，行政院長賴清德的父母也葬在其中，不但被酸「要蓋給鬼用」，更有風水師直指漁貨市集恐沖煞賴揆父母，笑稱「黃國昌跟賴清德有仇嗎？」

《周刊王》記者去電黃國昌求證，他表示該案係聆聽地方意見，沒有預設立場，隨即掛電話。

《周刊王》接獲爆料，封存中的核四廠一號機，有批驗收完的設備損壞，台電為迅速通過安檢，竟拆除二號機的設備，裝在一號機上蒙混過關，二號機因沒零件而淪為空殼，台電竟未向賣爛零件給一號機的廠商究責，反而付款逾新台幣20億元便結案，檢調及監察院正追查台電是否圖利廠商。

台電表示，核能電廠設備組件皆可互相移用，且未安裝完成前，無法驗證性能是否符合規範，並無驗收不實，目前也已向廠商求償，沒有人謀不臧。

《時報周刊》報導，屢傳9月完婚的「亞洲舞王」羅志祥，今年仍把重心放在演藝事業，還將與「台客天團」玖壹壹合作，推出一首數位單曲！《周刊王》本期附贈「靈舌女模」吳芸帆跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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