雙贏彩狂開2407注二獎

2018年06月06日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台彩新推出的電腦遊戲玩法「雙贏彩」前晚竟一口氣開出2407注二獎，打破二獎最多中獎人的紀錄！根據雙贏彩該期開出的獎號，除了一個9為單號外，其他全部是雙號，全台共有2407注中二獎幸運兒，可將10萬元抱回家，彩迷樂翻天。

最不可思議的是，新北市板橋區的「鴻利投注站」似乎有財神爺親臨坐鎮般，單家投注站竟能一晚開出多達40注二獎，等於發出400萬元彩金，連老闆都直呼不可思議。

鴻利投注站洪老闆表示，投注站位於388巷，象徵「發發」，加上店裡供俸土地公、三太子以及媽祖，應該是誠心祈福、神明保佑，才會一口氣開出40注二獎，期望再接再厲、能夠開個頭獎出來。

洪老闆分析，投注站鄰近傳統市場、夜市，年輕上班族特別喜歡買「雙贏彩」，偏愛傻瓜投注法，即12個獎號全不挑選單數或奇數，才會史無「錢」例，開出這麼多注二獎。

「雙贏彩」彩金為1500萬元，每期頭獎上限為4500萬元，二獎可抱回10萬元彩金，二獎總中獎注數、總彩金皆沒有上限。

以前晚開出2407注二獎，若再加上三獎、四獎，台彩等於發出2.27億元的彩金。

台彩表示，該期中11個或中1個號碼的彩迷比例各半，但自選者多達2382注，只有25注二獎中獎人為電腦選號。哪個縣市開出最多二獎？台彩統計顯示，以新北市開出507注最多，其次為台北市316注、台中市283注、桃園市241注、高雄市234注等，連江縣則無人中獎。

(中國時報)