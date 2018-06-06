南門市場粽子名攤 大展創意

端午節將至，南門市場5日邀請美食家分享粽子食材挑選的祕訣。

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中國時報
／台北報導
店家推出限量雞腿棒棒粽，大方包入整隻雞腿。（台北市產發局提供）

棒棒腿粽、紅藜素粽、櫻花薑黃猴菇粽，南門市場通通有！端午節將至，台北市南門市場5日邀請粽子老店現場示範包粽，公開美味的祕密，也邀請美食家林秋香與郭玉芳分享粽子食材挑選的祕訣，另展示多種新口味肉粽，吸引大批民眾駐足試吃，提早感受過節氣氛。

口味多元 民眾搶嘗鮮

端午節腳步近，粽子名攤林立的南門市場5日舉辦試吃活動，不少老店大展創意研發新口味，如立家的福菜北部粽、南園的金華火腿粽、合興糕糰店的雞腿棒棒粽、億長御坊的紅藜素粽、老林記的櫻花薑黃猴菇粽等，新奇又美味，部分口味甚至連素食者也能大快朵頤，現場氣氛熱烈，也提前為「粽子節」拉抬買氣。

「溫度是粽子好吃的關鍵！」立家老闆朱石成表示，店內招牌蛋黃鮮肉粽，採用肥瘦比例完美的梅花肉，讓粽子吃起來油香滿溢不乾澀，鹹蛋黃更堅持使用傳統紅土製成，為整顆粽子達到畫龍點睛的滋味。他也指出，即便每逢佳節訂單爆量，仍堅持用純手工方式包粽，因為機器永遠取代不了手工的溫度與經驗！

包粽食材挑選 有撇步

不少民眾選擇DIY包粽，美食家林秋香也分享食材挑選祕訣，她指出，優質菜脯呈現較淺的琥珀色，有酸味的雪白色菜脯別購買、鹹蛋黃要有光澤、糯米別選當季米口感較好，至於粽葉重點在於是否有彈性、香氣足不足夠，民眾選購時可多加留意。

南門市場自治會長王銓國表示，南門市場粽子名攤林立，除了口味多元，攤商為了確保食品製程安全，也主動登錄食材並定期送檢，為食品安全把關，除了現成粽子，市場也販售包粽子的相關食材與器具，歡迎民眾前往選購，過個開心又安心的端午節。

(中國時報)

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