新竹危老屋 50天核准重建

新竹市政府4月底核准位在東門街與東前街口的首件危老屋重建申請案。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

發展較早的新竹市老舊房屋多且耐震係數不足，加上巷弄狹小，有災害危險之虞，市府2018年2月公布危老屋重建程序後，4月底即在50天內就迅速審核通過首件重建申請案，是非六都縣市第1件，市府呼籲危老屋主把握政策利多，提出申請。

都發處長吳堂安表示，傳統都市更新條例程序規定的危老屋重建，受限於流程繁瑣，動輒耗時數年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因，另新訂危老屋重建條例，為期10年並放寬容積獎勵，加上行政流程大為簡化，不再受限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險房屋，經確認不具保存價值，最高可申請40％容積獎勵。

籲屋主把握利多速申請

市府於2018年2月起開始受理民間申請危老屋重建案，首件獲核准的申請案位於東前街與東門街口，原為2棟透天厝，經結構技師認屬耐震能力不足，符合危險建物且於危老條例施行3年內提出申請，可獲得20％容積獎勵，未來在其432平方公尺的基地，可改建為地上11樓、地下3層集合住宅，是非六都第1件危老重建核准案。

市府團隊 到府說明方案

為讓民眾了解危老屋重建更新程序及申請規定，市府都發處自5月起，已陸續在東區、北區與香山區等地，連續辦理3場說明會。另也可以社區名義邀集15人連署，申請市府危老屋重建行動教室方案，市府將派出專業團隊到府說明，額滿為止，民眾可多加利用。詳細資訊可至都發處網站https://goo.gl/JaCGJs查詢。

(中國時報)

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