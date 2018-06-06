豐原展區 花博期間不收費

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花博11月登場，台中市政府將豐原區葫蘆墩及軟埤仔溪河打造成水岸花都主題園區；市議員陳清龍5日爭取豐原園區免費入場。台中市交通局王義川說，考量豐原展區地理特性與民眾使用特性，豐原展區花博期間不收費，但會納入相關營運管理。

將會納入營運管理

陳清龍質詢說，花博卡享有1天免費暢遊3展區優惠，但豐原展區葫蘆墩公園本來就是豐原人的活動場域，他接獲很多附近居民反映，因葫蘆墩公園變成花博展區，造成沒地方運動；希望豐原葫蘆墩公園能開放免費入園，嘉惠豐原鄉親。

王義川指出，市府與國際園藝生產者協會（AIPH）的契約中，訂定花博為售票性質博覽會，但考量豐原展區地理特性與民眾使用特性，去年8月進行票務系統招標時，僅針對后里及外埔展區進行收費規畫；未將豐原展區納入收費範圍，豐原展區在花博期間並不收費。

王義川表示，豐原區葫蘆墩公園為花博三大園區中唯一有河川流經的展區，市府在軟埤仔溪水域打造面積約1公頃景觀湖，平日可舉辦輕艇、龍舟等水上運動，2日已舉辦台中市首次水上龍舟錦標賽。

盧秀燕批獨厚豐原

陳清龍建議，觀光旅遊局研議串聯其他周邊景點，規畫接駁專車與汽機車停車場，並在花博展區、豐原北坑巷、后里觀音山步道都設置廁所，方便民眾需求。市府允諾將規畫辦理。

國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，市府只開放豐原展區天天免費參觀，后里和外埔展區卻只能看一次，當地居民非次等公民，且豐原展區不收費，外來遊客全部跑去豐原，整個花博的經濟外溢效應全部流向豐原，后里和外埔人的觀光財又少掉一大半。

(中國時報)