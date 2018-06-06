歷任總統 救救龍崎牛埔地景

2018年06月06日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「登輝，這裡適合養老；阿扁，這是你的故鄉；英九，這裡適合慢跑；小英，守護世界級地景是妳的責任。」6月5日世界環境日，台南市環團、藝術家、教育團體別開生面邀請歷屆總統、副總統親訪龍崎牛埔世界級自然地景，喊話政府推動設立台灣惡地國家公園。

他國當遺產 我們放垃圾

龍崎牛埔擁有珍稀世界級惡地地形，但經濟部工業局2002年定案，同意於現已停產、前身是生產國軍彈藥的兵工廠，改設置事業廢棄物處理中心，引發在地鄉親及環團展開長期杯葛戰。關鍵靈魂人物牛埔里長陳永和說，全案歷經3個朝代從阿扁執政、歷經馬英九及小英，「蔡英文，是該收尾的時候了，留給台灣囝仔一個希望吧！」

中華醫事科大副教授黃煥彰指出，全世界有很多地區擁有惡地形，包括美國、加拿大、西班牙、阿根廷等，均被登錄為聯合國世界遺產；全台灣約10萬公頃惡地，就屬龍崎牛埔的300多公頃最完整、最漂亮，「別人是世界遺產，我們卻拿來放垃圾！」呼籲政府應推動規畫台灣的惡地國家地質公園。

黃煥彰還點名歷屆總統親自來龍崎一趟，他說，小英總統親自來看看這塊土地，就會發現台灣的價值，「眼睛看到了，心就會接近世界，如果妳親眼看見台灣價值，心才會與國際接軌一起。」他說，小英一直在想方法接軌國際，世界級地景就是台灣接軌國際的價值。

邀蔡親訪 看見台灣價值

聲援龍崎地景，此次也首見藝術家現身，20年前參與打造高雄駁二特區的藝術家陳建明表示，高雄駁二、台北松菸、華山等藝術特區，都是透過保留舊的地景發揮新價值，台灣的美景、物種一直在消失中，政府也不懂留住人才，他沉痛地呼籲，台灣不容糟蹋。

陳建明更意有所指地說，因為擔心蔡英文看不懂，小英若來訪，建議文化部長鄭麗君也一起陪同；他疾呼，不要把垃圾留在台灣最美的地方，應該把美麗的地景及人才留在台灣，而非推往大陸。

(中國時報)