震南施工說明會 百人抗議

2018年06月06日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

震南鐵線酸洗廠環評案遭撤銷後，允諾汙水達到零排放，不到2個月環評審查又通過；5日震南在路竹區舉行施工前說明會，上百名老農及居民到場拉白布條抗議，高喊：「撤除酸洗、保護農民生計」，揚言將再提起訴願撤銷環評，抗爭到底。

環評再度闖關成功

震南鐵線進駐新園農場開發案環評案，因酸洗製程存在廢水汙染風險，居民提起行政救濟，纏訟3年多，今年2月遭最高行政法院撤銷後即停工，由於不堪停工虧損，向高市環保局提出以RO處理汙水並全數回收循環使用達到百分百零排放，環評案再度闖關成功。

酸洗廠工程進度嚴重落後，為了趕進度，震南宣布上午說明會結束後，下午隨即全面復工，第4季可望量產出貨；但對於花了3年撤銷的環評案，震南只花2個月就又翻案，引發居民怒火，集結百人持旗幟、拉布條赴說明會表達抗議，進入會場時遭廠方工作人員搜身，雙方發生激烈口角衝突，場面一度火爆。

新園農場自救會長蔡春紀質疑，誰來監督廢汙水達到百分百零排放？震南排水系統路線均未納入環評審查、監督，也沒做排水系統封閉、斷管措施，環評案能通過實在令人匪夷所思。

老農激動跪求生路

老農楊國華當場激動下跪，跪求放農民一條生路，他憂心地說，若廢水重金屬流出造成汙染，農作物賣不出去怎麼辦？

震南董事長黃錦榮表示，酸洗製程與電鍍不同，並不會溶出重金屬，製程中所產生汙水經RO逆滲透處理後全數回收，不對外排放，廢氣處理也會採圍封攔截，收集率可達80％，強調都符合環評標準，過程一切合法。

(中國時報)