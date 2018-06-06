震南施工說明會 百人抗議

震南公司5日舉辦施工前說明會，上百名路竹老農及鄉親到場拉白布條抗議。（郭韋綺攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

震南鐵線酸洗廠環評案遭撤銷後，允諾汙水達到零排放，不到2個月環評審查又通過；5日震南在路竹區舉行施工前說明會，上百名老農及居民到場拉白布條抗議，高喊：「撤除酸洗、保護農民生計」，揚言將再提起訴願撤銷環評，抗爭到底。

環評再度闖關成功

震南鐵線進駐新園農場開發案環評案，因酸洗製程存在廢水汙染風險，居民提起行政救濟，纏訟3年多，今年2月遭最高行政法院撤銷後即停工，由於不堪停工虧損，向高市環保局提出以RO處理汙水並全數回收循環使用達到百分百零排放，環評案再度闖關成功。

酸洗廠工程進度嚴重落後，為了趕進度，震南宣布上午說明會結束後，下午隨即全面復工，第4季可望量產出貨；但對於花了3年撤銷的環評案，震南只花2個月就又翻案，引發居民怒火，集結百人持旗幟、拉布條赴說明會表達抗議，進入會場時遭廠方工作人員搜身，雙方發生激烈口角衝突，場面一度火爆。

新園農場自救會長蔡春紀質疑，誰來監督廢汙水達到百分百零排放？震南排水系統路線均未納入環評審查、監督，也沒做排水系統封閉、斷管措施，環評案能通過實在令人匪夷所思。

老農激動跪求生路

老農楊國華當場激動下跪，跪求放農民一條生路，他憂心地說，若廢水重金屬流出造成汙染，農作物賣不出去怎麼辦？

震南董事長黃錦榮表示，酸洗製程與電鍍不同，並不會溶出重金屬，製程中所產生汙水經RO逆滲透處理後全數回收，不對外排放，廢氣處理也會採圍封攔截，收集率可達80％，強調都符合環評標準，過程一切合法。

(中國時報)

歷任總統 救救龍崎牛埔地景 八里汙水廠燙手芋 雙北互槓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。