八里汙水廠燙手芋 雙北互槓

台北市府衛工處代管的八里汙水廠爭議不斷，工務局長彭振聲5日在議會備詢直言，「我敢明講，他（新北市水利局）沒什麼能力，但沒能力還是要接。」（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

台北市府衛工處代管的八里汙水廠爭議不斷，工務局長彭振聲5日在議會備詢直言，「我敢明講，他（新北市水利局）沒什麼能力，但沒能力還是要接。」新北市府反嗆，八里汙水廠由北市代操至今逾20年，設備損壞、弊端頻傳，明明就是北市府人謀不臧，反大言不慚質疑新北沒有接管能力，根本就是倒果為因，可笑至極。

彭振聲強調，不論是放流口、沉澱池的水質檢測都是合格，操作到底有沒有疏失，是否有嚴重到重罰有討論空間？北市幫新北代為操作26個截流站，但設備放在外縣市所以被人欺負，世大運也是一個例子，北市在新北市蓋場館，卻被開40張罰單，非常無奈。

至於是否移交給新北市府？彭振聲強調，新北市沒什麼能力接，但沒能力還是要接，畢竟，台北市的水量僅占3成，新北市是7成。

新北市水利局反擊，新北市4月20日至八里汙水處理廠勘查發現初級沉澱池32池僅有3池運作、曝氣沉砂池8池僅有2池運作，但先前月報妥善率都為95％以上，經本市人員現場強力要求後，才將月報修正為15.6％。

另外，新北議員指出八里汙水廠汙泥濃縮池4槽皆未運作後，經現場勘查也確實發現4槽（2槽空槽、2槽自來水）皆未運作，明顯管理鬆散。

水利局強調，八里汙水廠應立即完成設備妥善率100％，並更新超過使用年限機具設備，維持該廠正常操作，並徹查相關失職人員及廠商，解決該廠長期問題，而非模糊焦點，反質疑新北市有沒有接管能力。

(中國時報)

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