竹塹城300歲慶生 新竹大遊行

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為迎接竹塹開城300年的到來，新竹市政府將於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，邀請全市社區、學校、在地老店與古廟，號召5000位民眾共襄盛舉，共同歡慶竹塹城300歲盛會，並透過新竹300大型博覽會、大遊行，讓民眾深入認識這個古城。

市府教育處表示，9日登場的「新竹300城市大遊行」活動，設計透過大型道具設計與製作，邀請全市民眾以及學校師生共同參與，讓民眾像嘉年華會遊行一般，以色彩絢麗繽紛的造型裝扮，伴隨各式各樣的音樂舞蹈表演節目，展現活潑、幸福、美好城市的朝氣。

此次大遊行希望各級學生、老師、校長全體動起來，同時也號召里、社區街坊共襄盛舉，目前已有79隊、近1800人報名參加，遊行人數目標5000人，要讓全市動起來。

市長林智堅說，舉辦新竹300是因多數孩子可能不太了解城市的歷史與發展，透過新竹300大型博覽會、大遊行，可讓孩子、市民、外地來到新竹的朋友，都能認識每天生活的地方。

這次也邀集在地廟宇、美食老店共襄盛舉，包括長和宮主委楊金土、城隍廟總幹事鄭耕亞都到場支持，另百年老店包括城隍廟芋頭球、西大發城隍包、淵明餅舖、阿忠冰店、新復珍、漁香甜不辣、814大同冰店、新竹牧場、美乃斯都像幫竹塹城辦喜事般全力相挺。

(中國時報)