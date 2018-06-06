嘉縣啟動外銷機制救蕉農

2018年06月06日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

香蕉產地收購價慘跌，嘉義縣政府採取應變措施救蕉農，5日宣布已媒合貿易商和加工業者，將以優於市價行情向農民收購香蕉，目標暫定銷日300公噸。縣長張花冠雖盼藉此讓香蕉價格止跌回升，但也坦言，這只是暫時救急，並不是長久之計；立委陳明文則找上中油公司，將運用加油站系統，協助銷售香蕉2萬公斤、鳳梨1萬公斤。

張花冠5日偕同副縣長吳芳銘、縣議員陳文忠、貿易商等人舉行記者會表示，透過陳文忠的協助，已有貿易商願意收購在地香蕉銷往日本，品質符合外銷規格者將以每公斤14元收購，初期300噸，另加工部分預估可消化近100噸，再配合農糧署啟動的C級品去化作業，多管齊下搶救蕉價。

張花冠認為，本周啟動外銷機制，只要一定數量的香蕉不在國內市場流通，搭配去化和加工，對產地蕉價提升應該有幫助；「但這只是救急」，台灣的農業政策應該調整，也說丟香蕉、逼迫企業去買不是長久之計，如果農政單位再不制定中長期計畫，做好相關配套，包含鳳梨、荔枝、火龍果等水果產銷問題都會一一浮現。

為幫助農民舒解困境，陳明文表示經過溝通，已為竹崎、中埔、梅山、民雄和大林等5鄉鎮農會總幹事與中油公司搭起平台，讓中油經由農會管道，向在地農民購買香蕉、鳳梨等水果，初步共識是中油以每公斤15元購買一級蕉共2萬公斤，另以每公斤30元購買鳳梨1萬公斤，打算在香蕉銷售完後接續販售。

(中國時報)