桃園保護樹木條例 最快本月上路

2018年06月06日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議會5日通過《桃園市樹木保護自治條例》一讀案，針對森林法等相關規定受保護樹木的認定不足，制訂自治條例，包括樹齡下降為50年以上，也放寬樹冠投影面積、胸徑及樹圍等相關標準，待二、三讀通過，並報行政院核定後公布施行，最快6月上路。

市府為保護具保存價值之樹木及其生長環境，避免珍貴樹木遭破壞，參酌森林法等相關法令及其他縣市政府的執行效益，制定《桃園市樹木保護自治條例》。

六都中除了台南、桃園外，其他四都均將受保護樹木的樹齡訂為50年，樹胸高直徑也只有80至90公分，原本桃園限制樹齡須達100年、樹胸高直徑150公分，這次送審，則下修為樹齡50年以上，樹胸高闊葉樹達0.8公尺以上或胸高樹圍2.5公尺以上。針葉樹部分則為0.6公尺或胸高樹圍達1.8公尺以上，樹冠投影面積達300平方公尺。

另外，市府積極推動「桃花園造林計畫」，提供市民申請樹苗進行種植，也辦理市內樹木編號管理並建立資料庫，老樹部分由農業局負責辦理，人行道及公園的樹木則由工務局辦理，建立行道樹與受保護樹木管理系統，並研議推動認養制度。

未來列管的受保護樹木不得任意砍伐、破壞或故意侵害，經公告確定列管受保護之樹木所在土地，必要時得由主管機關與土地所有權人或使用人善盡管理之責避免紛爭。

(中國時報)