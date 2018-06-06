桃園保護樹木條例 最快本月上路

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市議會5日通過《桃園市樹木保護自治條例》一讀案，針對森林法等相關規定受保護樹木的認定不足，制訂自治條例，包括樹齡下降為50年以上，也放寬樹冠投影面積、胸徑及樹圍等相關標準，待二、三讀通過，並報行政院核定後公布施行，最快6月上路。

市府為保護具保存價值之樹木及其生長環境，避免珍貴樹木遭破壞，參酌森林法等相關法令及其他縣市政府的執行效益，制定《桃園市樹木保護自治條例》。

六都中除了台南、桃園外，其他四都均將受保護樹木的樹齡訂為50年，樹胸高直徑也只有80至90公分，原本桃園限制樹齡須達100年、樹胸高直徑150公分，這次送審，則下修為樹齡50年以上，樹胸高闊葉樹達0.8公尺以上或胸高樹圍2.5公尺以上。針葉樹部分則為0.6公尺或胸高樹圍達1.8公尺以上，樹冠投影面積達300平方公尺。

另外，市府積極推動「桃花園造林計畫」，提供市民申請樹苗進行種植，也辦理市內樹木編號管理並建立資料庫，老樹部分由農業局負責辦理，人行道及公園的樹木則由工務局辦理，建立行道樹與受保護樹木管理系統，並研議推動認養制度。

未來列管的受保護樹木不得任意砍伐、破壞或故意侵害，經公告確定列管受保護之樹木所在土地，必要時得由主管機關與土地所有權人或使用人善盡管理之責避免紛爭。

(中國時報)

新聞透視－汙水零排放 缺乏監督… 台南水域型太陽能設施 比農田壯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。