下酒菜4強 許立明呷好料

高市代理市長許立明（左）、經發局長李怡德（右）與美食評審團舉杯，邀請民眾來高雄品嘗下酒菜。 （柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄啤酒音樂節今年邁入第10個年頭，7月6至8日將於夢時代盛大登場，主辦單位曝光超強卡司，包括亞洲舞王羅志祥、金曲歌后彭佳慧、徐佳瑩、林宥嘉等歌手輪番上陣。下酒菜料理賽4強名單也揭曉，高市府邀請民眾到港都喝啤酒、配下酒菜沁涼一下。

高雄啤酒節堪稱今夏CP值最高音樂節，10周年更有超夢幻陣容。6日起一連三天力邀黃小琥、葛仲珊、玖壹壹 、羅志祥、愷樂、林宥嘉、四分衛、安那、徐佳瑩、動力火車、閻奕格、熱狗、楊乃文、八三夭、A-Lin、滅火器、彭佳慧、旺福等接力演出。

近期「高雄下酒菜料理競賽」4強店家名單揭曉，代理市長許立明也親赴人氣店家試吃，強力行銷賽事。入選者將赴三立電視台《國光幫幫忙之大哥是對的》節目現場比賽，參加第3階段錄影決選。

高市經發局表示，評審團根據下酒菜搭配啤酒協調性、料理創意性及食材新鮮度等指標評比，分別由頂真鮮餐飲（支支紅）－ 海陸饗宴、阿榮海鮮鵝肉餐廳－鹽酥豬腳、蔡氏冰釀鴨及藝居酒屋－味噌豚肉燒等店家脫穎而出。

今年下酒菜競賽報名單位創下歷史新高，10大人氣店家中有7家更為第1次參賽新手，共吸引147家在地店家及攤商參賽，最終將選出2家店家及8家攤商，進駐高雄啤酒音樂節大會食堂。

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(中國時報)

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