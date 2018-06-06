中郵220億 打造龜山物流園區

2018年06月06日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

中華郵政公司投入220億元資金，在桃園市龜山區占地17.14公頃的土地上規畫郵政物流園區，行政院長賴清德5日上午與交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人到場見證動土典禮，賴清德強調園區可創造6000工作機會，將有效串接林口地區商業活動。

郵政物流園區將有郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心和工商服務中心等5棟建築物，中郵董事長魏健宏指出，園區將以「前店後廠」模式運作，利用工業4.0等大數據建構智慧物流設備，預估處理效率可提升2.5倍，且園區融合環保綠建築等設計，能節省30％耗能。

行政院長賴清德表示，中郵有122年的歷史，行銷通路跨足192個國家，現在配合政府政策建立跨境電子物流中心，進行數位化轉型，他稱讚中郵是跨境電子商務及物流產業的領頭羊，應用物聯網、大數據分析、人工智慧及智慧機械打造智慧園區，而前店後廠的商業模式也能讓造訪者感到舒適便利，並串接林口地區的商業活動。

賴清德也說，根據國際顧問公司埃森哲（Accenture）調查，跨境電子商務是未來至關重要的產業，預計到2020年產值將達3.4兆美元，郵政物流園區鄰近桃園機場捷運A7站，距離台北港、航空城也只有半小時的車程，且位處地是桃園含金量最高的地區，園區啟用後將帶動可觀的邊際效益。

交通部長賀陳旦則說，兩岸之間被政治影響，但郵件不受影響，金門當地已蓋郵政倉庫幫助兩岸物流交換和在地就業，未來馬祖也會跟進。

(中國時報)