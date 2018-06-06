搭蝸牛車拜票 徐定禎推長照

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中國時報
／苗栗報導

無黨籍的頭份市長徐定禎、楊士儀夫婦，5日騎著競選蝸牛車赴苗61線，再轉往傳統市場拜票，參訪靜湖伯公照護站關心長輩。造型特殊的蝸牛車首度亮相格外吸引目光，徐定禎提出偏鄉由衛生局整合資源，主動力推長照業務的概念。

徐定禎競選團隊中午時分舉行李子創意糕餅茶會，有客籍作家也是前國策顧問李喬，縣議員陳春暖和地主大湖鄉長胡娘妹等地方人士列席，針對地方公共議題交換意見。

徐定禎表示，配合政府長照2.0政策，未來衛生所應全面升格為社區整合型服務中心，整合資源作為鄉鎮市居民最重要的長照據點，並普設社區關懷據點。苗栗縣應有275個村里據點，目前僅設104個，應全面加速充分運用經費，減輕老年照護者的負擔，長者生活不孤單。

徐定禎最後到番仔林鷂婆山下的李子園，邀請作家李喬在老家與地方人士舉行茶會。徐定禎團隊用李子做出創意點心和飲品，李喬說，能在故鄉吃到來自山林的創意，讓他很感動，也肯定徐定禎對土地的認同。

下屆苗栗縣長選舉，民進黨禮讓的徐定禎深入大湖掃街拜票，希望打造苗栗為長照2.0及觀光發展的模範縣市。獲國民黨徵召競選連任的徐耀昌，則於主持縣務會議後，接見表揚獲教育部閱讀磐石獎的學校和老師，並與副議長夫人廖秀紅和造橋鄉長黃純德等人行銷周六的南瓜節活動。

(中國時報)

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