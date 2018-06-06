產學攜手 為綠能產業育才

2018年06月06日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

綠色經濟當道，相關產業人才卻出現斷層，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委由南臺科大辦理綠能產業人才培訓據點，8月率先開辦2班失業者職前訓練班及3班在職者進修訓練班，預計培訓逾百位產業相關人才投入綠能科技領域，滿足人才缺口。

瞄準綠能產業人才龐大缺口，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署聯合南臺科大建置「綠能產業人才培訓據點」，為企業打造專屬人才。南臺科大事先調查產業需求、政策發展方向，發現業界對太陽能、再生能源、綠能產業大數據分析及新能源相關人才，求才若渴，以此設計規畫相關課程進行培訓。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋也表示，政府力推5加2創新產業，更期許沙崙綠能科學城成為全國綠能產業發展的引擎，綠能人才培訓8月率先開辦2班失業者職前訓練班（受訓300小時）、3班在職者進修訓練班（受訓50小時），傳授太陽能、再生能源等綠能專業知識，有意投入綠能產業的失業者及在職進修者，皆可洽詢南臺科大。

市府經發局產業發展科長顏惠結也說，走訪業界實際發現人才短缺，以太陽能板來說，研發、組裝架設人力目前無虞，但太陽能板一用20年，而且必須具備在地性，才能提供即時服務，後續人才培養是當務之急。

「35年前就想投入能源產業革命，但技術不成熟，今年終於有重大突破！」康那香董事長戴榮吉也出席分享如何從不織布王國鏈結綠能科技產業，戴榮吉前後投入上億元，研發出可充放電的新型態鎂電池，未來可望改善舊式電池缺點，更省錢環保，對綠能產業做出貢獻。

(中國時報)