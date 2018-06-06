150個夏令營 學童玩到飽

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府結合旗下8局處推出150個暑期夏令營，讓大家「2018暑假樂活FUN一下」，主題豐富、允文允武，除了傳統的文藝琴、棋、書、畫外，首次推出「小小律師體驗營」、「消防隊的一天」，更有教導孩童如何照顧毛小孩的「小小獸醫營」等，縣長邱鏡淳邀學童們一起過個文武雙全的暑假。

此次推出的暑期夏令營職業體驗種類多元，包括律師、消防員、獸醫、運動員、記者、警察等等，讓孩子們在體驗中提早進行職涯探索，5日上午進行發布會時，前來提早體驗的小朋友們臉上洋溢著興奮，似乎期待著暑假早日到來。

首次推出的「小小律師體驗營」將分2個梯次舉辦，活動地點在新竹地方法院，讓孩子學習基本法律常識，並配合法規宣導，建立正確的法治觀念，也藉由實地參觀法庭，使學童能對各司法人員的角色與職掌有初步的認識。

而「小小獸醫營」也是第一次排入暑期夏令營課程，教導孩子以尊重生命為出發點，如何照護自己心愛的毛小孩，建立正確與動物的互動關係，了解動物疫苗施打流程及防疫的重要性。

另外，將在竹東鎮與竹北市兩處，各舉辦一梯次「消防隊的一天」，帶領學童認識消防車、消防工具以及消防員的工作，了解基本的自救方法，增強防火意識。廣受好評的「校園小記者夏令營」，讓小朋友體驗當記者採訪的過程，並同時認識菸品對身體的危害，也是每年秒殺的活動之一。

(中國時報)

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