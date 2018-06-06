鐵路高架化 機車族一位難求

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳世宗 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

鐵路高架化後，潭子火車站機車停車位嚴重不足，台中市議員蕭隆澤等5日抨擊規畫設計不當，成為機車族的悲哀；要求交通局盡速協調解決。交通局長王義川說，市府將於路邊道路增畫機車停車格，並與交通部鐵路改建工程局協調站區綠地規畫機車停車位。

蕭隆澤、謝明源、邱素貞關心鐵路高架化後機車停車問題，蕭隆澤說，鐵路改建工程局已完成台中都會區鐵路高架化第一期工程，共消除17處平交道，讓用路人更安全，也讓台中更進步；但看到車站附近機車停車狀況就一肚子火。

蕭隆澤表示，明明停在現場的機車超過550台，鐵工局規畫的停車格卻只有約160格，機車族為搶停車位亂成一團；各車站特色與生活習性不同，鐵工局都使用都會型的規畫設計，根本不符合實際使用，造成機車族一位難求。

王義川說，鐵路高架化設計時，當時市府並無參與。潭子火車站目前僅設置152個機車格，因考量供不應求，交通局擬於周邊道路畫設機車停車格，增加停車供給，將請副市長林陵三主持跨平台會議，協調鐵改局研議站區綠地規畫機車停車位的可行性。

台中市推動路平專案，文心路配合捷運綠線工程同步進行，第一段公益路至大墩七街路已完工，人行與自行車空間大幅提升，但人行道禁停機車，卻在路邊畫上停車格，因文心路車流量大、車速快，市議員劉士州指出，不少市民反映有安全疑慮，恐引發交通意外。

(中國時報)