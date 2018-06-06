少子化 花縣國中新生減15班

花蓮縣教育處統計，今年國中小入學人數將比去年減班17班、605人，有4所國小，下學期新生人數僅1人，且地處偏鄉的港口國小到目前都還找不到新生。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

受到少子化影響，花蓮縣連續7年不增聘正式教師，縣教育處統計，今年國中小入學人數將比去年減班17班、605人，其中集中在國中端，減班數量高達15班，教育處長劉美珍指出，少子化影響逐漸蔓延至國中端，但並不會對偏遠學校進行裁併，保障學生受教權益。

連續7年不增聘教師

花蓮縣教育處統計下學期中小學入學情況，估計國中小分別減班15及2班，與近年減班數量相比，稍有「減緩」，劉美珍指出，市區學校中正、忠孝及北昌3所小學各增1班，推估龍年出生率較高，新生人數也較多。

但即便出生人數較多的龍寶寶們入學，縣內仍有4所國小，下學期新生人數僅1人，且地處偏鄉的港口國小到上月底都還找不到新生，可能會出現0人入學的狀況，教育處表示，過去也類似情況，但在開學都有學生入學或轉入，因此仍可成班，目前港口國小還有機會順利成班。

港口國小校長李楊元說，原本學區內有5名新生，其中3人戶籍已遷出，剩下2名經查訪皆沒有實際居住，只是戶籍還留在豐濱，校方也透過臉書、村長等管道努力找新生就讀，目前還找不到人，他坦言，新學期很可能找不到新生。

港口國小可能零入學

花蓮107學年度縣內國中小學班級數及學生數，國中293班7345人，比106學年度少15班、466人；國小861班、13100人，減2班139人，其中50人以下的小校，國中有3間、國小51間，30人以下的校數，國小有20間，國中則有1間。

(中國時報)

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