八里汙水廠燙手芋 雙北互槓

2018年06月06日 04:11 中國時報 林縉明 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市府衛工處代管的八里汙水廠爭議不斷，工務局長彭振聲5日在議會備詢怒嗆，「我敢明講，他（新北市水利局）沒什麼能力，但沒能力還是要接。」新北市府反嗆，八里汙水廠由北市代操至今逾20年，設備損壞、弊端頻傳，明明就是北市府人謀不臧，反大言不慚質疑新北沒有接管能力，根本就是倒果為因，可笑至極。

挨罰1200萬 北市喊冤

台北市議員黃向羣5日質詢時指出，八里汙水廠到底是有什麼人為疏失？為什會淪落到被指手畫腳，甚至遭新北市府開罰1200萬元。

彭振聲強調，不論是放流口、沉澱池的水質檢測都是合格，操作到底有沒有疏失，是否有嚴重到重罰有討論空間？北市幫新北代為操作26個截流站，但設備放在外縣市所以被人欺負，世大運也是一個例子，北市在新北市蓋場館，卻被開40張罰單，非常無奈。

至於是否移交給新北市府？彭振聲強調，新北市沒什麼能力接，但沒能力還是要接，畢竟，台北市水量僅占3成，新北市是7成。

新北水利局 抓包反擊

新北市水利局反擊，新北市4月20日至八里汙水處理廠勘查發現初級沉澱池32池僅有3池運作、曝氣沉砂池8池僅有2池運作，但先前月報妥善率都為95％以上，經本市人員現場強力要求後，才將月報修正為15.6％。

另外，新北議員指出八里汙水廠汙泥濃縮池四槽皆未運作後，經現場勘查也確實發現4槽(2槽空槽、2槽自來水)皆未運作，明顯管理鬆散。

水利局強調，八里汙水廠應立即完成設備妥善率100％，並更新超過使用年限機具設備，維持該廠正常操作，並徹查相關失職人員及廠商，解決該廠長期問題，而非模糊焦點，反質疑新北市有沒有接管能力。

(中國時報)