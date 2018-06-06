11家店限塑 裸賣裸買享好康

新竹市政府5日成立「3件客俱樂部」，廣邀民眾自備「餐具、容器與環保袋」並配合店家的優惠活動，希望大家養成環保觀念。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府為推廣自備餐具、環保袋等生活習慣共同愛地球，5日成立「3件客俱樂部」，廣邀民眾自備「餐具、容器與環保袋」3件用品，並與清、交大、建功高中、光復中學以及清大夜市11家店家配合優惠活動，希望民眾養成環保觀念。

邀民眾自備容器

環保局表示，此次是響應世界環境日，並與清大社會所教授王俊秀共同辦理「裸買裸賣塑不招待計畫」，邀集清大、交大、建功高中、光復中學與清大宵夜街區11家裸賣茶飲店共同響應，由裸買方扮演3件客的角色，自帶餐具、容器與環保袋到裸賣的茶飲店消費，裸賣方不提供塑膠袋與容器，但提供誘因與優惠，目前11家茶飲店推出裸買大杯減2元、小杯減1元的優惠措施，其中以大苑子推出的專屬環保杯優惠最大，使用該店的環保杯可以減價15元。

擴大政策作環保

環保局表示，為擴大此環保運動，更歡迎全市所有飲食店、賣場加入，環保局將提供裸賣商家識別貼紙供民眾辨識，也鼓勵裸賣商家加入「裸買裸賣3件客俱樂部新竹行動」粉絲團。

目前3件客俱樂部成員已累積655人，包括清大199人、交大111人、建功高中145人、光復中學200人。環保局長江盛任指出，2018年起實施擴大限塑政策，管制禁止提供免費塑膠袋的店家，並由7大類擴大為14類，期望透過此次活動，讓民眾化身為環保3件客，一同為地球作環保。

(中國時報)

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