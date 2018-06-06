無菸醫院破功 醫盟籲多取締

2018年06月06日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

六三禁菸節剛過，彰化縣醫療界聯盟5日公布日前調查縣內4家無菸認證醫院周邊，在白天公然抽菸的人數，呼籲政府相關單位加強禁菸區的取締裁罰，別因行政怠惰讓被香菸包圍的醫院成為常態。

衛生局稽查科長黃美芳表示，違反《菸害防制法》行為去年共查獲92件、成案46件，因稽查人員接獲檢舉趕到場時人已逃跑、也有拒絕配合不願提供身分證明，導致實際執行僅5成。未來將建議國民健康署修法時，針對醫院等場所負責人未落實管理部分明訂罰則。

取締實際執行率僅5成

《菸害防制法》已經上路20年，並明文規定醫療機構等公共場所不得吸菸，彰化縣更連醫院與校園周邊都嚴格禁菸，但仍然有許多人在經過大型醫療院所時，聞到濃濃菸味的經驗，二手煙瀰漫醫院周邊，對一般民眾、孕婦、孩童、老人與病人都會造成危害。

白天各時段皆有人吸菸

醫盟理事長錢建文表示，針對彰基、員基、秀傳和彰化醫院等4家醫院，調查統計白天8個小時周邊抽菸人數，幾乎每個時段都有人抽菸，正午12點時彰基周邊高達14人在抽菸；呼籲應有高密度強力取締，若只把責任推給醫院是不負責任做法。

錢建文說，法令限制不允許在醫院內設吸菸區，但病人與家屬為抽根菸跑到院外，導致受傷意外時有所聞，吸菸專區應容許討論空間，如獨立空調、排煙過濾設備或使用者付費機制等。

一名彰基志工苦笑說，醫院每天都在宣導，志工們好言相勸，還常被院外吸菸民眾白眼、回嗆，每天菸蒂掃不完，連無菸日宣導活動都有吸菸民眾在旁嗆聲，有些人連稽查人員都不怕，怎麼會怕醫院員工？若要罰醫院，實在是沒道理。

(中國時報)