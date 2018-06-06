農民職災險 張麗善籲全額補助

2018年06月06日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會11月將試辦農民職業傷害保險，農民須月付14.4元保費，立委張麗善5日舉行記者會抨擊農委會版本做半套，呼籲雲林縣政府率先全額補助保費。

雲縣回應 補助一半保費

不過，縣府回應表示，雲林縣符合農保人數為12萬1396人，人數全國第一；縣長李進勇5月28日即宣布補助農民一半保費，落實照顧農民的用心。農民職業災害保險是除原有農保的身心障礙給付及喪葬津貼外，新增傷害給付與就醫津貼，社會保險與社會福利政策不應混為一談。

參與記者會的有雲林縣農會總幹事簡明欽、斗六市張喬復、斗南鎮張有擇、土庫鎮黃萬聰、古坑鄉袁誌謙、二崙鄉李達彥、東勢鄉陳倉富、虎尾鎮黃鈺惠、台西鄉林添祥等9名農會總幹事。

張麗善指出，現行農保只有農民失能、身故時，才有醫療或喪葬給付，去年10月她在立法院舉行農民保險應納職災記者會，要求增訂農保納入農民職業災害保險，修法方向是不增加保費。

農民職災 資料付之闕如

張麗善表示，農委會當時允諾從善如流，未料上月三讀通過卻是中央負擔30％、地方縣市補助10％、農民負擔60％保費，且自願納保才有，與修法原意不符。

她說，農民必須月繳的14.4元保費，雲林縣府宣布將補助一半，農民月付7.2元即可，但她認為即使區區7.2元也不該由農民付。張麗善指出，目前全台農保被保險人有117萬人，農民職業災害人數資料付之闕如，以日本為鑑，農民因工作受傷、死亡者每千人有8.2至8.8人，遠高於全部產業平均值2至2.1人。

(中國時報)