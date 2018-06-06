弘道世代家庭孝親表揚 散播愛的力量

2018年06月06日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「這是我阿祖！」弘道老人福利基金會長年推廣孝道，24年來年年舉辦世代家庭孝親表揚，並從數百個家庭提供的小故事、照片中，發現經營家庭之道莫過於認同，也發現孝順雖天經地義、無須張揚，但一張張充滿愛的照片，有暖化目前社會不安氛圍的能量，因此，今年依舊歡迎大家來展現愛。

弘道老人福利基金會指出，近年來不時看見子女因討錢不成而傷害父母、長輩的社會新聞，反倒孝順這件事因為是天經地義，而鮮少被曝於螢光銀幕前，這多少會影響社會氛圍，讓大家處在不安全感，所以弘道24年來都堅持舉辦孝親藝人獎，盼透過分享來渲染幸福感。

小故事、照片 分享幸福

「孝親這件事是假不了的。」黃姓探訪人員說，孝親藝人獎並非是對方寄照片、故事就完成報名，還需要探訪員實際走訪查證，而過程中還真是受益良多，家庭經營無疑是來自認同感，猶記前年到長治訪問9旬吳翁時，吳家全家總動員的盛況，因為認同而重視，進而愛得令人羨慕。

人生的美好 一起感受

弘道強調，孝親獎不是炫耀而是分享，弘道始終相信愛的感染力，看見年年有家庭寄來家族專輯、影片、及穿上家服或家徽的照片時，都會感動人生的美好，期望大家也能一起來感受愛。

弘道表示，今年孝親獎收件至6月底，歡迎大家一起來散播愛，入選前100名的民眾，將於10月27日在台北接受表揚。

(中國時報)