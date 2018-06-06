宜蘭古亭國小多元化 服務2至99歲

古亭國小不畏少子化趨勢，以新思維來經營學校，要讓古亭國小成為功能性更多元的「最好玩的學校」。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

在少子化趨勢下，許多學校特別是國小逐漸面臨廢校、併校危機，但宜蘭縣古亭國小透過不同思維，讓校園多元化經營，在校長黃賜福規畫下，古亭國小現在的服務對象是「從2歲到99歲」，學校功能不因少子化而變小，反而因多元化發展讓學校的影響力變得更大，另外搭配校園許多有趣的規畫及設計，期望能讓古亭國小成為「最好玩的學校」。

壯圍鄉古亭國小的學生人數（新學年開始）從2013年的434人一路下滑至去年的283人，另幼兒園人數則有73人，校長黃賜福開始以另外角度做思考，將學校的服務對象從小學生擴大到各年齡層。

繼壯圍樂齡中心、社區多元學習中心、以及文化局「村落美學」、勞工處「綠領培育計畫」等學習平台後，又即將在今年暑假前後推出「古亭親子館」、「古亭驛站」等新的內容，不僅活化閒置教室等空間，更讓校園具有更多面向的教育功能性。

古亭國小親子館將是宜蘭縣第1所校園親子館，成為「友善育兒環境」重要一環，預定在今年10月前後可正式啟用。

「古亭親子館」規畫每星期開放5天，每次課程2小時，內容除了固定的常設設施，另外會設計主題式的課程，並且每星期的課程內容都會有所變化，讓每次參加的親子都能接觸到不一樣的上課內容。

(中國時報)

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