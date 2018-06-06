恩師李行現身 萬沙浪哭了

2018年06月06日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市府與台灣優質協會6月23日合辦「愛傳承關懷演唱會」，演出原住民歌手萬沙浪人生故事改編的音樂劇《風從哪裡來》，中風多年的萬沙浪坐著輪椅出席5日記者會，導演李行現身打氣，萬沙浪情緒激動、眼眶泛淚，現場民眾哼唱萬當年成名曲〈風從哪裡來〉，現場氣氛令人動容。

「愛傳承關懷演唱會」今年邁入第11屆，6月23日下午2時將在新北市新莊體育場舉行，主辦單位找來蔡小虎、劉福助、張帝、巴哥、李明依、張瓊姿等20多位演藝圈重量級藝人獻唱，現場星光閃閃，會中還將插演由黃志瑋擔任男主角演出的音樂舞台劇《風從哪裡來》，邀請弱勢族群及身心障礙朋友一起聆賞。

萬沙浪本名王忠義，是卑南族原民歌手，1971年主唱李行導演的電影同名曲〈風從哪裡來〉一炮而紅，被稱為「山地歌王」，李行以卑南族語「成年勇士」之義，替他取藝名為「萬沙浪」。

5日記者會由郭子乾及白雲主持，介紹改編萬沙浪人生勵志故事的音樂劇《風從哪裡來》時，邀請中風多年的萬沙浪到場，久居幕後的李行突然現身，萬沙浪一見到恩師李行，情緒激動不已。

李行拄著拐杖慢慢走到萬沙浪身邊說：「你要保持健康再站起來，加油。」萬沙浪眼眶泛淚，張大嘴巴奮力吐出「加油」兩字，現場有人輕哼兩人結緣的主題曲〈風從哪裡來〉，氣氛溫馨感人。

文化局表示，有意參加的市民自9日上午9時起，可至新莊文化藝術中心、藝文中心地下一樓、府中15新北市動畫故事館服務台及新莊區公所索票。

(中國時報)