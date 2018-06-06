十年磨一劍 樹義國樂奪雙金

我們不一樣！非音樂班出身，台中市南區樹義國小國樂社曾被喻為「蝦兵蟹將團」只好將勤補拙！除利用每周三社團活動練習，每日成員們必自主練習；日前參加全國音樂比賽勇奪全國雙料冠軍。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

台中市南區樹義國小國樂社日前參加全國音樂比賽勇奪雙料冠軍，10年前成軍時靠著簡單樂器、2顆破鼓，穩扎穩打持續壯大，非音樂班60位成員在列強環伺下，一舉奪冠全國知，全校士氣大振，證明孩子憑靠努力，音樂素人也能闖出一片天。

「10年磨雙金！」每年學生參賽得獎成績亮眼，2017年獲全國學生音樂比賽國小組特優、2018年更拿下「B組」國樂合奏、「絲竹室內樂」合奏特優第1名；成員們開心說，「快樂學音樂、享受比賽」是勝利最大關鍵，連現場評審都誇讚「真的是全國第一！」。

非音樂班出身，曾被喻為「蝦兵蟹將團」，只好將勤補拙！除利用每周三社團活動練習，每日成員們必自主練習；5歲開始學鋼琴，六年級生擔綱樂團柳琴主奏的汪姵緹說，國小三年級喜歡柳琴琴聲，即便按弦指肉痛但長出繭、不痛了就可堅持練下去。

校長張聖宗表示，因受限經費，學生沒有屬於自己的樂器，必須四處求助商借，但學生仍樂於練習；學生苦練不負眾望，奪全國雙料冠軍，未來想出國比賽。

學生優異表現，指導老師陳韶寅、江佩蒨與團長李嘉倩功不可沒。李嘉倩指出，學生時期參加校內國樂團「半路出家」學音樂，當小學班導師後力組國樂團，完全是素人帶班，但與成員一樣樂在其中。

(中國時報)

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