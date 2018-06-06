靶機加力器脫離 引發火燒山

國軍在台東基翬漁港發射飛彈，轟隆巨響飛彈呼嘯而出，非常震撼。（民眾陳世春提供）

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中國時報
／綜合報導

漢光演習實兵科目進入第2天，雖然第1天花蓮1架空軍編號6685的單座F16A戰績不幸墜機，但國軍仍全力出動，在台東成功鎮基翬漁港發射飛彈，飛彈發射時的巨大聲響響徹雲霄，轟隆巨響飛彈呼嘯而出，非常震撼；可惜在屏東九鵬基地的靶機加力器脫離後不慎引發火燒山。

軍方5日進行「愛國者二型」飛彈的實彈攔截演練，屏東九鵬基地發射「愛國者二型」飛彈進行攔截防禦；台東成功漁港，則發射1枚「天弓二型」當作靶彈，在綠島附近上空完成攔截。

不少軍事迷一大早就守候在基翬漁港附近，為的就是要補捉飛彈發射時令人震撼的一瞬間。

去年漢光演習國軍就曾進行攔截實彈測試，先從台東成功的基翟漁港，發射1枚「天弓二型」飛彈做為靶彈，模擬作為攻擊台灣的彈道飛彈，同時屏東九鵬基地偵測到飛彈來襲，發射2枚「愛國者二型」飛彈，成功在綠島周圍上空，完成攔截。

九鵬基地1架靶機發射、加力器脫離後，加力器內部燃燒物質掉落山坡引火警，初估燃燒面積約有2甲地，警消當下立即出動4車8人趕赴支援，幸無人傷亡。

南部地區萬安41號防空演習5日下午1點半至2點在南、高、屏和金門4縣市舉行，警報發布後街道淨空半小時，高雄市中山路頓時空盪盪，景象難得一見。

(中國時報)

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