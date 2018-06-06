新人獻愛心 結婚禮金全捐了

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中國時報
／桃園報導

時序邁入結婚旺季，桃園有一對新人席開48桌，因新郎的阿嬤是植物人，深知照顧植物人的艱辛，找上創世基金會的社工幫忙收禮金，並以賓客的個人名義全數捐給創世基金會做公益，許多賓客獲悉做公益，當場再加碼包更多，總計最後共收到42萬餘元，讓社工也讚是最甜蜜的捐款。

創世基金會桃園分院3個月前接獲一通來電，孫先生稱5月底要娶媳婦，希望邀請創世的志工幫忙收禮，屆時禮金會全數捐給創世做公益，因孫先生長期在海外工作，都是他主動聯繫，志工們也一度孤疑，婚禮前一天下午，孫先生再度致電「提醒」，創世當天就派出8名同仁，並特別準備包裝可愛的濾掛式咖啡當小禮物送賓客。

創世桃園分院長陳舒婷也到場獻上祝福、感謝賓客，原來新郎士函的阿嬤是植物人，來電的孫先生是主要照顧者，深知照顧臥床植物人的辛勞與無助，很認同創世「救一個植物人等於救一個家庭」的理念，決定將賓客的禮金獻愛心。

志工透露，因禮金桌直接就是坐著身穿創世背心的同仁，大家一度擔心賓客發現不收禮會「省下來」，沒想到大家都很「阿莎力」，大方掏出紅包，6千、8千1包的不在少數，最多還有1包2萬元，最後總計收到42萬餘元的禮金，全都以賓客個人名義捐給創世。

(中國時報)

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