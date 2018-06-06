澎湖照海捕魚意外 一夜2婦溺斃

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中國時報
／澎湖報導

正值澎湖潮間帶漁撈活動夯，4日深夜連續發生兩起民眾照海溺水事件，鳥嶼鄉80歲魏蔡樹梅當場死亡，西嶼鄉53歲呂美玲落海失蹤，直至5日上午在虎井海域發現漂流屍體。

潮汐變化，4日晚間9時許是乾潮時刻，直至翌日凌晨3時許海水開始反流滿潮，許多澎湖鄉親及觀光客多利用這段時間前往沿岸潮間帶下海插魚或照海抓魚。

澎湖縣消防局指出，4日深夜11時10分接獲警察局西嶼分駐所轉介通報，居住在西嶼鄉內垵村53歲婦人呂美玲獨自前往池東村納骨塔海域照海捕魚，超過3個多小時人遲遲尚未返家，家屬驚慌急忙報案求救。

消防人員會同分駐所警方、岸巡安檢所人員及家屬，動員30多人展開沿海岸際搜尋，同時通報澎湖海巡隊出動巡防艇前往鄰近海域搜救，翌日上午10時48分許屍體被發現已漂流至虎井島海域，救難大隊下水打撈上岸。

詎料，幾乎同一時刻發生，4日深夜11時37分澎湖縣消防局也接獲通報，白沙鄉離島鳥嶼村80歲阿婆魏蔡樹梅結伴親友4人前往村莊後山海域照海捕魚。

眼見海水上漲，魏蔡樹梅隨身的漁燈一直停止毫無動靜，友人察覺有異又大聲呼喊沒應答，接近察看人已溺水，大夥合力拖救上岸求援，消防人員及時趕往現場實施CPR無效，再緊急僱船後送三總分院搶救仍回天乏術。

(中國時報)

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