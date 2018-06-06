仕招志工夜訪街友 贈端節金

2018年06月06日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

端午節將至，仕招社會福利基金會15名志工5日凌晨犧牲睡眠時間，兵分3路前往台北車站廣場、華江橋、西門町、艋舺公園等地周邊夜訪1000名街友，發放端午節慰問金每名500元，同時關心街友生活需求及身體狀況，讓生活陷入困頓的街友們備感溫暖。

仕招社會福利基金會從2002年開始，每年在農曆春節、端午節、中秋節等傳統民俗三大節日前夕，主動關懷街友，並與政府合作為街友健檢、義剪及發放慰問金，讓街友們也能快樂過節。

從前晚深夜開始至昨日凌晨，仕招社會福利基金會志工與北市府社會局志工兵分多路，其中，基金會副執行長彭澤惠率領志工於台北車站周邊夜訪街友，逐一贈送給社福單位列管街友禮金500元，並噓寒問暖關懷近況。

彭澤惠表示，仕招社會福利基金會每年三節前夕提供紅包已成為傳統，志工帶著董事長蔡衍明愛與關懷，讓街友感受到社會溫暖的一面，希望藉由慰問金發放，讓他們也能買些東西，快樂的度過端午節。

「有你們真好，端午節快樂！」一名長期接受仕招基金會志工關懷李姓街友，原本躺在北車廣場座椅上睡覺，聽到志工來訪，隨即起身接受慰問，從志工手上領到紅包頻頻道謝，大讚「社會因有你們而溫暖」。

仕招社會福利基金會除了發放三節慰問紅包，還輔導街友於街頭販售《中國時報》，幫助他們能夠自力更生，找到合適居住的地方，早日脫離街友行列。

(中國時報)