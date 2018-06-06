教育天平上的創新與堅持

李萬吉

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中國時報
李萬吉

畢業季節，過去給人多是感傷的時刻，但這些年來似乎多了一些不同的氛圍，除了有些不同風格的畢業典禮外，還有許多學生創作屬於自己學校的畢業歌曲，並且花很多心思錄製影片。相較於過去大家都唱「青青校樹　萋萋庭草」的年代，這些才華洋溢的學生譜出自己青春的樂章，留下一生難忘的影像，著實讓人感受到年輕一代的創意！

除了以畢業歌展現創意的機會，現在的畢業典禮似乎也吹著一股創意流行風，從典禮流程和會場布置都完全跳脫傳統，和過去莊嚴肅穆充滿感傷的典禮氣氛大不相同。或許這是為了迎合年輕人口味的演變，然而若一味追求創意，讓畢業典禮過度綜藝化，卻可能因此失去典禮應有的教育意義。

畢業典禮雖然是一個學習階段的結束，但更大的意義是另一個學習階段的開始，即便是大學畢業，還是要面對更複雜的社會學習和終身學習挑戰。我們當然希望這些年輕孩子能帶著更成熟的想法，更豐富的能量，去實踐更遠大的理想。或者至少，能為自己負責，並為社會盡一份力量。無論畢業典禮的型態如何改變，傳達這樣的信念，應該是不會改變的。

就像許多國外高中或大學的畢業典禮並沒有什麼花俏的內容，但一場精采的演說，卻能讓許多人感動且受到啟發，網路上有許多精采的演講被一再轉發便是例證。

學校教育階段，許多時候我們仍需要透過一些典禮儀式，去傳達必要的教育精神和價值。教育的確需要與時俱進，無論是作法或想法，都可能需要因應個人和社會發展需要而改變。然而在求變化的同時，也需要對教育理念的堅持，對教育本質的認清。兩者之間的拿捏，也正是教育專業的展現，並不容易，但卻是我們教育工作者不可迴避的課題。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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