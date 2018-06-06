侯傾聽45里長心聲 蘇自許抓漏老師傅

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中國時報
吳岳修、／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜5日到板橋區與45位里長面對面座談，里長提出基層工作經費、公共托育、停車問題等市政建議，侯友宜一一記錄並回應，當選後將讓里長經費運用更彈性；民進黨新北市長參選人蘇貞昌接受學生電台專訪強調，不會在乎對手「老縣長」稱呼，「新北市問題多，正需要有經驗、會抓漏的老師傅。」

侯友宜參加議員曾煥嘉服務處舉辦的里長座談會，包括前立委林鴻池、曾煥嘉及板橋區後埔、埔墘等45位里長踴躍出席，提出新北市升格後預算、公共托育、埔墘停車場不足等地方建言。

侯友宜回應，板橋區人口多，里長站在第一線壓力大、最辛苦，朱市長7年多來與里長做了很多事情，如在板橋區興建7個停車場、7個舊校舍改建、國民運動中心、活化435藝文區，也蓋了5個托育中心及1間托老中心，面對市民要求愈來愈多元，里長做事應更有彈性，才能隨時提供市民快速服務。

蘇貞昌5日到輔大接受學生電台《輔大之聲》專訪，蘇貞昌暢談各世代如何面對困難、解決問題。他說，年輕人不用徬徨，每個世代都有困難與優缺點，只要盡力去做，不怕失敗，一定會找出自己的路。

現場媒體詢問蘇對於侯頻稱他為「老」縣長，會不會擔心在印象很難產生爆發力？蘇貞昌說，新北市正需要有經驗的老師傅，侯要怎麼樣批評、嘲諷，「我不在意」，重要的是有沒有為新北做的能力。

(中國時報)

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