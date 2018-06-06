台海維穩不能靠美嘴炮

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳建仲

因應對岸軍機和艦群繞台巡航常態化所日益加重的威脅，我方除舉行多次針對性演習外，路透社報導引美國官員說法，指五角大廈有意重新派戰艦行經台灣海峽，以示川普政府支持台灣。然而，兩岸安全形勢實際上已被改變，東海、南海區域安全形勢都因中國崛起而起了重大變化，民進黨政府繞開兩岸關係卻希望台海形勢維持穩定，不僅是緣木求魚，形勢發展對我更趨不利。

去年春節前，國防部特舉行戰備演練，假想解放軍在大陸東南沿岸集結，越過海峽中線攻台，我軍統合陸空軍力反擊敵人的登陸戰。此次漢光演習改以海空軍主力，移轉到東部佳山基地及台灣東方公海，假想解放軍從東部發起攻擊，演習為此開闢了演訓新航線，卻遺憾傳出戰機墜毀、飛官殉職的不幸意外。

依據媒體統計國防部的公開資訊，去年共機繞台17次，但據軍方內部資訊，實際已高達32次，遠比2015和2016年各4次大幅暴增，從今年上半年頻率推算，今年繞台次數勢必再創新高，造成我空軍戰機耗損和飛行員負擔加重，甚至得動支預備金以支應增加的龐大油料費，尤其對岸電偵機巡台，嚴重影響我方軍事訓練和海空防衛體系的操作。

尤其近來共機繞台機隊編組和演訓，航向從單向、雙向到多向；機型從轟6-K、電戰機、電偵機，增加干擾機、預警機、加油機、Su-30到Su-35戰機；演訓從海空軍單獨遠航進展到和現代級驅逐艦的海空聯合操演，以及遼寧艦4月返航時，殲15艦載機操演起飛接敵、編隊進入東海反潛等。我海軍「新江艦」前艦長呂禮詩推論解放軍繞台已具實戰力，且針對海峽中線襲擾、對我東遷戰力保存的截擊作戰、夜戰訓練等3大指標，進行密集操演。

因應共軍未來可能在台灣東方公海舉行海空聯合操演，我軍方不斷做出相應調整，在澎湖、蘭嶼和綠島進駐鷹式防空飛彈，問題是鷹式飛彈不僅老舊、妥善率也早被專家質疑。相較於對岸可能在2020年具備兩個航艦戰鬥群戰力，我海軍規畫「潛艦國造」就算未延宕，首艘原型艦最快在2024年才能測試，而沱江級巡邏艦目前僅有1艘原型艦。雖然國軍加速研發增程雄3飛彈、天弓飛彈、天劍飛彈，但相對於對岸各式新型尖端軍武快速建軍發展，且每年軍費達我方的17倍，兩岸軍力失衡根本沒有彌補空間。

即使美軍考慮重新派出戰艦現身台灣海峽，也不具實質嚇阻效應，因為美軍無法改變大陸將南海島嶼軍事化的趨勢。當美國鼓吹美台軍事交流常態化，對岸回嗆美艦靠台時就是武力統一時；美將領揚言炸掉南海島嶼，中方直言就是宣戰。整個亞太區域安全形勢早因中國崛起而改變，從太平洋到印度洋軍事安全依憑的是赤裸裸的實力，問題是台海如走上軍事對抗，我方實力何在？

蔡政府必須清楚認知，如果美國在台協會台北辦事處新大樓的落成典禮，美方甚至不派高級官員參加，也沒有派陸戰隊駐守，如何可將台海形勢完全寄望美方？蔡總統必須正視現實，美、日都有自己的國家利益，如果兩岸持續僵持對抗，我方外交和台海現狀都會被對岸改變，如果情況繼續拖延，對台灣更加不利。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)