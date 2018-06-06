太平島不能成美國炮灰

2018年06月06日 04:11 中國時報 程建中

根據路透報導，美國考慮派遣軍艦通過台灣海峽。在大陸空軍不斷繞台之際，台灣或許會視此為川普政府表態相挺，但也可能會引發北京官方的激烈反應。美國官方透露，美國已評估今年派遣一艘航空母艦通過台灣的計畫，或許是基於可能觸怒中國的顧慮，後來並未積極促成此行動。上次美國航空母艦通過台灣海峽是在2007年布希總統任內。另一較不挑釁的方案是讓美國海軍定期但不頻繁地恢復經過台灣海峽，上次美國海軍通過台灣海峽是在2017年7月。

新加坡香格里拉對話方結束，美國防長馬提斯也談到要強化對台軍售。美國官員透露，華府擬改變對台軍售的方式，由以往搭售方式改為逐案辦理。據路透報導，自川普上台以來，美國已批准對台價值14億美元的軍售案。

此外，美國中情局外圍機構「亞洲基金會」主席藍普頓也指出，川普政府對台政策的混亂矛盾前所未見，其對兩岸關係的無知終將會傷害台灣。美國在台協會前理事主席卜睿哲更認為，川普對台政策不僅自相矛盾，而且決策與執行體系失能，還準備把台灣當成談判籌碼，將削弱台北應對北京壓力的能量。

蔡政府的「親美抗中」政策受到各界質疑，而美國把台灣當作籌碼的態度已經越來越明確。筆者有幾點觀察：一、美國故意讓大家知道，她把台灣當籌碼或是棋子擺布；二、免費使用台灣的資源，增加美國的戰略部署能量；三、一切考量以美國國家利益為唯一。在這種情況下，上述這些報導對我方戰略的重點，既看不到，也推論不到。顯然的事實是，中華民國的國家利益、台灣的戰略夥伴位置，根本不會在美國國家利益考慮之列，更不會擺在檯面上討論。

南海中我國已經掌控的據點，如東沙島、南沙太平島，大概都可能會成為美國算計中可以消耗的資源或是籌碼。我國在南沙太平島碼頭的擴建工程，始建於馬政府時代，完成後應可停泊排水量3000～4000噸的船艦，足夠美國1、2艘驅逐艦緊急停靠。

至於東沙島的東沙環礁國家公園，因為它處於南海的東北端，正好靠近菲律賓與南海爭議群島。「若是」美國政府要求我國在東沙環礁的東沙島，開闢類似南沙太平島的航道及大型碼頭，這對全由珊瑚構成的東沙環礁而言，可是千年不可能恢復的人為浩劫。

筆者確信這距離高雄450公里的東沙環礁國家公園，與我們的國防戰略或戰力沒有直接的關係。所以要考慮的重點是：當這類議題出現時，它到底是美國的國家利益，還是我們中華民國的國家利益，或只是我們東沙環礁國家公園的一項自然資源管理議題而已？（作者為國際鳥盟海鳥保育委員會前亞洲召集委員）

(中國時報)