軍警消不是蔡政府耗材

2018年06月06日 04:11 中國時報 華志豪

國軍漢光演習首日就發生F-16戰機失事，飛行官殉職，國人同感悲慟。今年以來，多位軍、警、消弟兄在執勤中喪生，每當意外發生，政府的制式反應就是弔唁致意、撫卹家屬，然後振振有詞說要徹底檢討。但事過境遷，問題卻依然懸而未解。追根究柢，最該被檢討的恰恰就是政府本身，蔡政府的「失德」與「失政」，正在為軍、警、消弟兄構建一個高度危險的執勤環境。

盤點今年以來軍、警、消執勤時發生的重大危安事件：3月15日，陸軍OH-58D戰搜直升機因不明原因導致「重落地」，幸無人傷亡。4月13日，海軍武夷艦執行演習任務時胡姓士兵落海失蹤，迄今仍未尋獲；同月23日，兩名國道警察執行違規取締勤務時，遭疲勞駕駛的大貨車追撞殉職；28日桃園敬鵬工業平鎮三廠大火，6名消防員殉職。5月6日，陸軍花防部陳姓女下士在清理營區紗窗時從3樓墜落，送醫不治；17日漢光演習預演，傘兵秦良丰跳傘直接墜落地面受重傷。6月4日，漢光演習F-16戰機失事，飛行官吳彥霆少校殉職。

今年尚未過半，已有10名軍警消人員因公殉職，如此高的死亡率，難道真的都只是意外？事實不然！

以國道警察遭撞殉職事件來說，表象上看是因為大貨車司機疲勞駕駛釀成悲劇，但誠如殉職員警家屬所言，疲勞駕駛豈是其所願？政府如果能致力改善經濟環境，用心貫徹勞檢，又或是提高科技辦案技術，大貨車肇事率想來必能大幅降低，兩名警員又怎會枉死？

又如敬鵬大火，經查敬鵬3年來竟違反《勞基法》、《職業安全衛生設施規則》多達10次。桃園市政府在檢查出缺失後，卻未能追蹤改進，將人民賦予的公權力自我閹割，結果造成6名消防員在火災中殉職。敬鵬固然可惡，桃園市政府更是罪無可恕。

再說今年以來的國軍危安事故。蔡政府執政以來無能處理兩岸關係，導致台海原有的和平環境風雲變色。在軍事壓力倍增的情況下，同時卻看到國軍缺員嚴重，青年卻又視從軍為畏途，「以一當十」的場景真實出現在部隊中。繁重任務與壓力之餘，軍人還得承受社會莫名的歧視與罵名。而社會的仇軍風潮卻是執政黨為遂行其鬥爭目的而刻意形塑的民粹氛圍。國軍官兵處在如此內外交迫的心理狀態下，怎能專心於訓練與執勤？但是蔡英文卻還大言不慚地說國軍士氣高昂，高達9成滿意政府施政，真是自欺欺人的鬼話。

為軍、警、消及所有公職人員營造安全的工作環境是政府的責任，蔡政府不應再執拗於鬥爭與內耗上，視軍、警、消弟兄性命如草芥。政府官員常說「軍警消是我們的弟兄」，弟兄殉職之後，部長弔唁、總統致哀，等媒體風聲一過，一切卻又船過水無痕，好官我仍為之。攀上蔡政府這種「死道友，不死貧道」的兄弟，軍警消弟兄也只能自求多福了。（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)