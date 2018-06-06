2018年06月06日 04:11 中國時報 張瑞雄

台大終於提出訴願，希望透過司法程序來聘任下一個校長。同時教育部長已經出缺多日，蔡英文和賴清德想必一直在「尋找下一個吳茂昆」。想像賴清德打電話給某位學者，「我是賴院長，請你接教育部長可以嗎？」「請問院長，有關管中閔案的態度如何？」「當然是繼續卡了！」「對不起，院長，這樣子我無能為力，請另請高明。」雖然以上只是想像的對話，但真的要找到有足夠分量的學者，然後又願意繼續卡管、繼續面對立法院和社會的質疑、壓力的人，想必很困難，所以部長只好繼續出缺了。

管案發展至今，只有4條可能的路，一是民進黨承認錯誤，聘任管中閔；二是管中閔退讓，宣布放棄；三是台大或遴選委員會退讓，重啟遴選；四是台大或管中閔先訴願，若駁回再訴訟，大家法院見，由司法定奪。

第一條路幾乎不可能，民進黨很少認錯，從外交、水電各方面就知道。第二條路就看管中閔是否置個人榮辱於度外，為台大未來計而宣布不玩了，就像被搶嬰孩的母親一樣，寧可孩子給別人，也不能讓孩子被分屍。第三條路應該是現在政府試著在做的，透過檢調單位約談遴選委員，讓委員退出，進而重組遴選委員會來重新做決定。第四條是現在台大要走的路，但訴願訴訟曠日費時，要等到有結果恐怕是很久以後的事了，台大、台灣的高教都會灰飛煙滅，再救非常困難。

從潘文忠、吳茂昆的接連下台，可見卸任的教育部長也知道拔管問題重重，這也都反映在總統和行政院長最近的民調上，所以民進黨如果想脫離戰場，需要的或許只是一個下台階，那麼台大和教育部如何來製造這個下台階呢？

既然教育部現在強調的是獨董的利益迴避問題，台大應該針對校內辦法的不周全先道歉，的確是學者兼任獨董的流程未臻完善，保證未來一定訂定更嚴謹的辦法。管中閔也可以對於所有的爭議做個完整的說明，對於一直採取臉書回應的方式也應該適可而止。另外台大和教育部為此案就只會公文直來直往，如果一開始台大和教育部能夠好好溝通，或許管案就不會弄到如此的僵局。

在台大和管中閔表示歉意之後，教育部應該趁此機會脫身，趕快聘任管中閔。至於針對管中閔的任何問題，如果成立的話，教育部或法院還是可以繼續追究。

台大這個孩子是全民的，我們實在不忍心看其繼續沒有校長。但我們不是所羅門王，沒有解決問題的仲裁權，只能期望教育部棄政治就教育，然後台大能更委婉一點，雙方各退一步，否則台大受傷，高教受傷，教育部和政府也受傷。一場沒有贏家的內鬥還要繼續嗎？

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)