挑釁大陸又擴大舉債 台灣危矣

2018年06月06日 04:11 中國時報 主筆室

全球化造成資訊流通便捷化，人們更容易接觸到富國的福利資訊，政治人物在民意壓力下不得不大幅提高社會福利，卻無力開源或加稅，因而債台高築，國家風險大為提高。一旦外部經濟出現波動，很容易釀成財政與金融危機，步上希臘類似的政治社會動盪後塵。

國際貨幣基金（IMF）4月公布「財政監測報告」，證實了上述現象，2016年底全球負債達164兆美元的新高，相當經濟生產的225%。可怕的是，先進國家並沒有表現得較好，超過1/3國家政府負債占經濟生產（GDP）的85%以上。

台灣政府「未能免俗」，也在往這條道路前進。1990年以前，兩蔣領導下的政府秉持著「量入為出、穩健財稅」的原則施政，即使經歷兩次石油危機，加上「十大經濟建設」，財政收支基本仍是平衡的。前總統李登輝接任時，政府債務約1400億元，他任內「六年國建」大量舉債，1994年債務飆到9000多億元。其後更是民粹當道、減稅不斷，2000年交棒給陳水扁總統時，已增加到2.45兆元。馬英九前總統接棒時，國債已達3.67兆元。但他一上任就遇到全球金融海嘯，為激勵景氣發放「消費券」，加上「愛台12項建設」，8年任期讓國債大幅增加1.73兆元，達到5.4兆元，每位國民平均要負擔近24萬元。蔡總統上任迄今兩年，搭上全球景氣復甦、稅收超徵，國債些微下降95億元，中央政府債務占經濟生產比例已由2012年高峰的36.2%降到了32.1%，值得欣慰。

然而，依照近來政府施政趨勢，這種正面發展很快就會惡化。首先，去年7月立法院以特別預算方式借貸通過了4年4200億元的「前瞻基礎建設計畫」，半數用在沒有前瞻性的「輕軌建設」，外界質疑是為選舉綁樁。其次，台灣少子化問題嚴重，賴清德院長日前提出「雞尾酒療法」，包括鼓勵生育、放寬移民、推動私立幼兒園公共化。在鼓勵生育上，行政院準備補貼2歲以下幼兒每月2500元（低收入戶5000元，這其實不合邏輯）。若年增20萬嬰兒，每名嬰兒1年要耗用3萬元，全部1年就是60億元，2年120億元。再以私幼公共化而言，政院規畫每人每年補助3萬元，1年60億元；補貼0～5歲需360億元，其中約3成各地方政府已在進行，7成約300億元由中央負擔。只是很難想像每人每年補助3萬元會有顯著效果，因單月不到3000元，而私立托兒或幼稚園費用每月動輒1.5到2萬元。因此，一旦實施之後，應該很快就加碼到5000元以上，整個政府負擔可能很快就達到600億元以上。

另外，國防支出也要增加，兩岸軍事力量差距逐漸拉大，蔡總統承諾美國將逐年成長2%，有軍購時再加1%，有重大採購時再以特別預算支應。這將使目前1年3300億元的國防預算到2025年時增至3800億元，年增至少500億元。另外，潛艦國造計畫4000億、60架F-35B約1800億，需要編列龐大的特別預算支應。老人「長照制度」初步上路，去年編列200億元預算卻利用率不足，主因是不符民眾需要；若要提供較佳服務，未來必定是一個巨大「錢坑」。今年初，營所稅由17%提高到20%，卻又同時提高民眾的各種扣除額，討好500多萬戶民眾，減稅達到250億元。最令人抱憾的是廢掉乾淨低廉的核四，讓3、4千億元付諸流水，未來要花費巨額的綠能電力，價格超越國際1倍以上，能不大幅增加政府債務嗎？

依國際統計，台灣2017年國民租稅負擔僅16%，遠低於美國的22.3%、南韓23%，離日本34.3%更遠；常有人建議我國社會福利應學習瑞士或荷蘭，殊不知兩國租稅負擔分別高達32.8%和41.8%。若為了討好選民採「輕徭薄賦」稅政，又為了選票而要提供福利國家的「佳餚美酒」，那就只有陷入IMF所說的增加國家風險，造成景氣蕭條時無方可用。

兩岸和或鬥決定國家支出和債務走向，若蔡政府走鬥爭路線，就須竭盡所能遵守財政紀律，維持最大程度的財政金融安全，若走和平路線，反而有更大舉債空間。切莫一方面擴大舉債，一方面挑釁大陸，增加自己的安全風險。

(中國時報)