黃國昌沒資格說嘴

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中國時報
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時值六四事件29周年，時代力量立委黃國昌又在臉書發表仇中言論，還批評國民黨人赴大陸參加海峽論壇是「赴中朝貢」。獨派人士想要徹底斬斷兩岸交流的意圖很明顯，台灣民意不會被極端分子綁架。

不論從國際情勢還是台灣的生存來看，兩岸和平發展是必要的途徑。蔡政府上台後，官方交流已經中斷，為了維持兩岸民間的往來，大陸在今年2月提出了惠台31項措施，就是為了讓台灣的各界乃至大學生有更大的揮灑空間。沒看到今年高中畢業生紛紛申請到大陸大學就讀的盛況嗎？黃國昌等獨派人士卻把這些措施汙名為「收買分化」，請問，獨派人士有辦法讓台灣的大學更有競爭力嗎？有能力為畢業生加薪嗎？

海峽論壇是兩岸民間基層交流的平台，已經持續舉辦了10年，透過這個平台，地方政府乃至地方民意代表可以和大陸相關單位交流，台灣的農產品，例如南部地區生產過剩的水果、虱目魚就是透過這樣的管道輸到大陸去。面對現在香蕉、鳳梨、西瓜生產過剩、價格低盪，農民們血本無歸，在兩岸交流中斷之下，農委會都沒輒，黃國昌有辦法幫農民解決燃眉之急嗎？

黃國昌自己沒有到過大陸嗎？他的岳父不是在大陸經商嗎？為何這些獨派人士總是1隻指頭指著別人、4隻指著自己？為了搞台獨，一味抹紅所有去大陸發展的台商、藝人、學生，就算要闡揚自己的台獨理念，有需要如此抹黑他人、抹煞兩岸交流對台灣的貢獻嗎？

年底選舉將屆，時代力量為了和民進黨區隔，益發地走極端。這是阻礙台灣生存發展的暗黑力量，民眾得睜大眼睛。

(中國時報)

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