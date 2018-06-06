2018年06月06日 04:11 中國時報 徐宗懋

蔡英文的民調支持度如自由落體般墜落，在台灣民選政治史中為首見，為何一位高票當選的總統如此短時間內就遭到人民萬般厭惡呢？政策錯誤是理由，蔡的精神人格狀態也是原因。

以馬英九作為對照，馬幾乎老是認錯道歉，時間久了，等於承認自己沒有領導能力，結果無人跟隨；蔡剛好相反，無論怎麼做錯，絕對不會認錯道歉，只能靠說謊掩飾，但問題越來越大，於是說更多的謊來壓抑不滿。如此，蔡英文就直接與民眾的情緒與利益發生對抗，由於無從疏通，人民的怨恨既深又廣，民調表現了這項事實，而且最後結果會是爆炸性的。

這裡要特別指出一點，蔡的話術有二種特別的技巧，一是迴避重點，故意扯其他的事；二是把壞事說成好事，為一種特別的說謊術。以過去兩年的外交困境來說，WHA本來可以參加，現在被趕出來了。蔡不說錯誤的政策導致挫敗，而是強調「替台灣講話的國家越來越多」。至於短時間內連斷幾個邦交國，蔡不說這是外交失敗，而是說「與我們看法相近的國家越來越多」。

什麼叫做看法相近？以多明尼加斷交為例，美國國務院批評這是破壞現狀的行為，問題是美國自己早在1978年就跟台灣斷交，更早尼克森總統還親自跑到大陸去跟毛澤東拉交情，斷交當時我是大學生，還帶同學們到台北街頭抗議。今天多明尼加或任何邦交國與台灣斷交都比美國多堅持40年以上，比美國有情有義多了，美國國務院臉皮真是夠厚了。

至於美國川普總統退出巴黎氣候協定，反悔伊朗核協議，把駐以色列大使館遷到耶路撒冷，甚至向全世界發動貿易戰，請問蔡英文，上面哪一項跟妳的看法是相近的？妳跟川普通一次電話講幾句話，就民主自由地陶醉個半天，現在川普要跟共產主義最後的堡壘領袖金正恩熱情地會面，而且可能成為超好的麻吉，怎麼辦呢？這個民主自由的謊要怎麼圓呢？只好照老辦法不吭聲吧！

至於台灣內部目前最時興的話題，就是最頂尖的高中生要到大陸去念好大學，因為那邊的學習風氣好，可以鍛鍊自我，也可以建立未來的職場關係，代表年輕人發展的希望。過去民進黨灌輸年輕人崇拜日本殖民的思想，踐踏抗日台灣先人的血淚，使得不少年輕人連睡覺時，嘴角都流露著被日本殖民幸福的痴笑，難怪台灣大學的排名一落千丈。

問題是，不是所有的年輕人都甘願變成那種呆瓜相，尤其是成績最好的精英選擇到大陸學習與發展，留下蔡英文和一群法西斯分子在「拔管」鎮壓戲中獨享民主自由吧！今年六四紀念日剛過，我是當年在天安門廣場上看過坦克車衝撞的，但今天看到蔡英文一邊對內施行法西斯鎮壓，一邊說民主自由，才真讓人不齒！

有名嘴為蔡英文列了「七大外交突破」，連馬英九都不及，這非常符合蔡英文的話術，把所有的壞事都當成好事來說，挫敗都當成成就，接下來當然也可以繼續說「美國首次派軍艦到台灣撤僑」，「美國派直升機接蔡英文離開」…，在一片悲哀聲中，這些也可以很自豪地拿來宣傳吧！

(中國時報)