兩岸關係不好 台灣不會好

2018年06月06日 04:11 中國時報 謝志傳

自從國台辦於228當天公布惠台31項措施之後，兩岸關係就變了，尤其是台灣學子與博士畢業生紛紛赴大陸尋找生機。然而，民進黨政府卻反其道而行，對赴大陸尋求發展的人設限，也聲稱要嚴審大陸來台人士，這是對兩岸關係開倒車。獨派分子更是針對兩岸民間交流的「海峽論壇」猛烈抨擊。

在馬英九政府時期，兩岸交流達到分治以來最熱烈的局面。開放陸客來台觀光之後，兩岸關係徹底改觀，光是鳳梨酥產業就從年產值20億元擴大至250億元。當時觀光業蓬勃發展，遊覽車一車難求，飯店也是供不應求。那幾年，就是「兩岸關係好，台灣就好」的例證。

最近台灣水果盛產，價格卻大跌，農民苦不堪言。馬政府時至少還有大陸這個市場可以吸納。蔡政府上台之後，兩岸官方往來中斷，農民現在只能徒呼負負。

兩岸在外交休兵時，只丟掉1個邦交國，民進黨在野時，稱為外交休克。現在民進黨政府兩年內丟掉4個邦交國，該如何稱呼？儘管外交部門把責任推給大陸提供大量金援給原邦交國，但真正的原因大家心知肚明，癥結就在兩岸關係，因為沒有外交休兵之後，我所有邦交國自會以己身利益考量，是否與我繼續維持邦交，這本就是國際現實的殘酷。

媒體報導，綠營政府對大陸「惠台31項措施」的反制力道愈見明顯，甚至台資企業回台徵才也受阻。廈門台協透露，原定7月舉辦廈門台企回台聯合徵才，開出約2000名職缺，已談妥要簽約租借的世貿中心，卻無預警遭喊卡。當台灣年輕人不想繼續在台灣忍受低薪，往其他地方發展已成趨勢時，政府不僅沒提供協助，還刻意阻撓，令人匪夷所思。

台灣總有些人喜歡製造仇中的言論，對人扣紅帽子，尤其愈接近選舉時愈嚴重，時代力量的黃國昌就是代表人物。現在兩岸資訊發達，如此的言論只會使兩岸關係更加惡化，讓兩岸在馬政府時期建立起的情感一夕破滅。台灣本就是淺碟型經濟體，靠對外貿易發展，很容易受外部環境的影響。台灣每年與大陸貿易賺取大量出超，數字會說話，台灣對於大陸市場的依賴已是不爭的事實，也不是靠新南向政策就可改變的，如果大陸也對台進行貿易報復，「黃國昌們」能承受嗎？

真正愛台灣是要拿出具體行動，而非用仇恨的言論或是扣人紅帽子。曾有在上海工作的台灣年輕人說，不是他不愛台灣，而是台灣不要他。改善好兩岸關係就是真正愛台灣，而這才是具體的行動。因為兩岸關係不好，台灣不會好。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)